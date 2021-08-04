أمير الباحة يطّلع على الفعاليات السياحية والترفيهية في متنزهي الحسام ورغدان

المناطق - واس:

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، أن موسم صيف الباحة لهذا العام يعدّ الموسم الأول من نوعه من حيث التنظيم والسياحة والترفيه, إذ سيتم تقييم كل ما نفّذ من فعاليات وبرامج خلال هذا العام لمعالجة الأخطاء إن وجدت، متطلعًا إلى أن يكون الموسم القادم مثاليًا.

وأشار سموه إلى أن التطلعات والآمال كبيرة لتنفيذ نشاطات متعددة في جميع محافظات الباحة وتوزيعها حسب طبيعتها وخلق أجواء ترفيهية مميزة، مفيدًا أن هناك فعاليات في محافظتي بلجرشي والعقيق، ينظمها المركز الوطني للفعاليات، حيث ستشهد محافظة العقيق مسابقة الرماية، التي تقام لأول مرة بالمملكة.

جاء ذلك خلال جولة سموه التفقدية اليوم، لمتنزهي الحسام ورغدان بمدينة الباحة، مستمعًا إلى شرح عن المهرجان الذي تنطلق فعالياته اليوم ولمدة شهرين ونصف، حيث سيقام بمتنزه الحسام أربع فعاليات تتضمّن أرض الحلوات، والمسرح، وملاهي ألعاب الأطفال والعزف الحرّ.

كما اطّلع على فعاليات أرض المغامرات، التي ستقام بمتنزه رغدان، وتتضمّن ممشى السحاب، وبرج التحدي ومعركة الحصن، ومنطقة التسوّق التي تشمل المطاعم والكوفيهات.

رافق سموه خلال الجولة وكيل إمارة الباحة عبد المنعم الشهري، وأمين المنطقة الدكتور علي السواط، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد الحربي، ومشرفة المركز الوطني للفعاليات أروى عسيري.