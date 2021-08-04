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توزيع أجهزة كهربائية بتكلفة 560 ألف بخيرية نجران

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توزيع أجهزة كهربائية بتكلفة 560 ألف بخيرية نجران

توزيع أجهزة كهربائية بتكلفة 560 ألف بخيرية نجران
http://almnatiq.net/?p=1010574
المناطق - واس:

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران في تنفيذ مشروع توفير الأجهزة الكهربائية للمستفيدين من خدمات الجمعية.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف أن عدد الأجهزة التي سيتم توزيعها بلغ 608 جهازا شملت مكيفات وغسالات وأفران وثلاجات بتكلفة مالية بلغت 560 ألف بدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسيتم تسليمها وتركيبها بمنازل المستفيدين من قبل إدارة خدمات المستفيدين بالجمعية.

وقدم المدير التنفيذي للجمعية ومنسوبيها شكرهم وتقديرهم لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعمهم لتوفير هذه الأجهزة للمستفيدين.

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