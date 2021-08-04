تعليم الخرج يستعد لانطلاقة آمنة مع بداية العام الدراسي الجديد

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تستعد إدارة تعليم الخرج لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٣ هـ والعودة الحضورية لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية وعودة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال المشروطة كما صرحت بذلك المتحدث الرسمي للتعليم العام الأستاذة : إبتسام الشهري.

شملت خطة الاستعداد لتعليم الخرج والعودة الآمنة بمشيئة الله للمدارس للعام الدراسي 1443 هـ استنفار من جميع الإدارات والأقسام والمكاتب ؛ فقد تم تحديد دور إدارة الصحة المدرسية المحوري والهام في هذه المرحلة لضمان عودة آمنة للطلبة، ووضع خطة عملية تشمل آليات الدعم والتواصل مع أولياء الأمور إلى جانب المتطلبات الإنشائية بتهيئة وترميم وصيانة المدارس بنين _ بنات واستعدادها لاستقبال الطلاب بشكل آمن من قبل قسم الصيانة والتشغيل؛ من جهة اخرى تسلمت إدارة تعليم الخرج ممثلة بإدارة المبان سبعة مشاريع مدرسية لهذا العام الدراسي ١٤٤٣هـ .

وبدورها استعدت إدارة التجهيزات المدرسية بتوفير متعهدين لصيانة المختبرات المدرسية والوسائل التعليمية لمدارس البنين والبنات في كلِ من مدينة السيح ومكتبي التعليم بالدلم كذلك تأمين مجموعة من الأجهزة اللوحية للتعليم عن بعد في الحالات الطارئة للطلبة .

وفي حين عكفت إدارة المستودعات بتعليم الخرج لوضع خطة اجرائية لفرز وتجهيز مخصصات المدارس من المقررات الدراسية بكافة مراحلها ومن ثم ترحيلها لمدارس البنين والبنات تباعاً فور وصولها للمستودعات.

وأشار مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي أن إدارة تعليم الخرج تستعد لانطلاقة آمنة وناجحة للعام الدراسي منذ وقت مبكر بتنظيم عملية تجهيز المدارس والتأكد من سلامتها وتوفر متطلبات عودة الدراسة الآمنة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطبيق الاشتراطات الصحية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان حماية الطلبة والعاملين بالمدارس من خطر انتقال العدوى لهم أو لأهاليهم.