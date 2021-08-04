احدث الأخبار

تعليم الخرج يستعد لانطلاقة آمنة مع بداية العام الدراسي الجديد
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 28.4 مليوناً
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يطّلع على إنجازات الخطوط الحديدية بالمنطقة
أبرز المواد
 أمين الشرقية يدشن تطبيق المواقف الذكية المطور “ذكي”
أبرز المواد
 “كفى” توعي ١٠ آلاف مصلٍ وتعالج ٢٧ مدخناً بمكة
أبرز المواد
 أمير الشرقية يؤكد أهمية الخطوط الحديدية في دعم الاقتصاد
أبرز المواد
 أمير الباحة يُكرّم عدداً من رجال الأمن والمبادرين والرياضيين بالمنطقة
أبرز المواد
 الجوف.. توقيف (25) مصابًا بـ “كورونا” خالفوا التعليمات
أبرز المواد
 أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تصنيع وتسويق التمور للوصول إلى العالمية
أبرز المواد
 استمرار تفعيل حملتي رب اجعل هذا البلد آمناً و الخوارج شرار الخلق بالدوادمي
أبرز المواد
 “الأرصاد” ينبه من عوالق ترابية على تبوك
أبرز المواد
 إحباط تهريب (368) كجم حشيش وأكثر من (17) طنًا من القات في جازان ونجران
أبرز المواد
تعليم الخرج يستعد لانطلاقة آمنة مع بداية العام الدراسي الجديد

تعليم الخرج يستعد لانطلاقة آمنة مع بداية العام الدراسي الجديد

أبرز المواد
ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 28.4 مليوناً

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 28.4 مليوناً

أبرز المواد
نائب أمير الشرقية يطّلع على إنجازات الخطوط الحديدية بالمنطقة

نائب أمير الشرقية يطّلع على إنجازات الخطوط الحديدية بالمنطقة

أبرز المواد
أمين الشرقية يدشن تطبيق المواقف الذكية المطور “ذكي”

أمين الشرقية يدشن تطبيق المواقف الذكية المطور “ذكي”

أبرز المواد

تعليم الخرج يستعد لانطلاقة آمنة مع بداية العام الدراسي الجديد

تعليم الخرج يستعد لانطلاقة آمنة مع بداية العام الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=1010581
المناطق - الرياض:

تستعد إدارة تعليم الخرج لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٣ هـ والعودة الحضورية لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية وعودة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال المشروطة كما صرحت بذلك المتحدث الرسمي للتعليم العام الأستاذة : إبتسام الشهري.

شملت خطة الاستعداد لتعليم الخرج والعودة الآمنة بمشيئة الله للمدارس للعام الدراسي 1443 هـ استنفار من جميع الإدارات والأقسام والمكاتب ؛ فقد تم تحديد دور إدارة الصحة المدرسية المحوري والهام في هذه المرحلة لضمان عودة آمنة للطلبة، ووضع خطة عملية تشمل آليات الدعم والتواصل مع أولياء الأمور إلى جانب المتطلبات الإنشائية بتهيئة وترميم وصيانة المدارس بنين _ بنات واستعدادها لاستقبال الطلاب بشكل آمن من قبل قسم الصيانة والتشغيل؛ من جهة اخرى تسلمت إدارة تعليم الخرج ممثلة بإدارة المبان سبعة مشاريع مدرسية لهذا العام الدراسي ١٤٤٣هـ .

وبدورها استعدت إدارة التجهيزات المدرسية بتوفير متعهدين لصيانة المختبرات المدرسية والوسائل التعليمية لمدارس البنين والبنات في كلِ من مدينة السيح ومكتبي التعليم بالدلم كذلك تأمين مجموعة من الأجهزة اللوحية للتعليم عن بعد في الحالات الطارئة للطلبة .

وفي حين عكفت إدارة المستودعات بتعليم الخرج لوضع خطة اجرائية لفرز وتجهيز مخصصات المدارس من المقررات الدراسية بكافة مراحلها ومن ثم ترحيلها لمدارس البنين والبنات تباعاً فور وصولها للمستودعات.

وأشار مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي أن إدارة تعليم الخرج تستعد لانطلاقة آمنة وناجحة للعام الدراسي منذ وقت مبكر بتنظيم عملية تجهيز المدارس والتأكد من سلامتها وتوفر متطلبات عودة الدراسة الآمنة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطبيق الاشتراطات الصحية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان حماية الطلبة والعاملين بالمدارس من خطر انتقال العدوى لهم أو لأهاليهم.

روابط ذات صلة

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 28.4 مليوناً

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 28.4 مليوناً
نائب أمير الشرقية يطّلع على إنجازات الخطوط الحديدية بالمنطقة

نائب أمير الشرقية يطّلع على إنجازات الخطوط الحديدية بالمنطقة
أمين الشرقية يدشن تطبيق المواقف الذكية المطور “ذكي”

أمين الشرقية يدشن تطبيق المواقف الذكية المطور “ذكي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*