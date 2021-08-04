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نائب وزير البلدية لقطاع الإسكان يطلع على مشاريع أمانة عسير

نائب وزير البلدية لقطاع الإسكان يطلع على مشاريع أمانة عسير

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نائب وزير البلدية لقطاع الإسكان يطلع على مشاريع أمانة عسير

نائب وزير البلدية لقطاع الإسكان يطلع على مشاريع أمانة عسير
http://almnatiq.net/?p=1010588
المناطق - عسير:

زار معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله بن محمد البدير اليوم أمانة منطقة عسير، للإطلاع على المشروعات والخدمات البلدية.

والتقى معاليه بأمين المنطقة الدكتور وليد بن محمد الحميدي، وعدد من قيادات الأمانة، كما استمع معاليه إلى شرح من المختصين عما تقدمه الأمانة من مشروعات تنموية وخدمات بلدية ومنجزات المرحلة الحالية.

بعد ذلك عقد المهندس البدير اجتماعاً بلجنة التكامل بين الأمانة وشؤون الإسكان بمنطقة عسير لمناقشة الخدمات والمكتسبات السريعة بين القطاعين.

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