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“الأسهم السعودية” تغلق منخفضة بتداولات بلغت 6.6 مليارات ريال

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“الأسهم السعودية” تغلق منخفضة بتداولات بلغت 6.6 مليارات ريال

“الأسهم السعودية” تغلق منخفضة بتداولات بلغت 6.6 مليارات ريال
http://almnatiq.net/?p=1010593
المناطق - واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 46.38 نقطة ليقفل عند مستوى 11162.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 36 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 155 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات تنمية، والتأمين العربية، ومجموعة الحكير، والأندلس، والعبداللطيف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة صافولا، وسويكورب وابل ريت، وسدكو كابيتال ريت، والرياض ريت، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 4.54%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسويكورب وابل ريت، والجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، والراجحي، وسابتكو، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 197.25 نقطة ليقفل عند مستوى 24699.86 نقطة، وبتداولات بلغت 79 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 695 ألف سهم تقاسمتها 2306 صفقات.

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