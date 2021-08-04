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‏بلدية خميس مشيط تكثف أعمال الإصحاح البيئي الشاملة بالمحافظة

‏بلدية خميس مشيط تكثف أعمال الإصحاح البيئي الشاملة بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=1010610
المناطق - عسير:

ضمن أعمال بلدية محافظة خميس مشيط التي تنفذها لرفع مستوى الإصحاح البيئي بالمحافظة فقد أوضح سعادة رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن البلدية عملت في إطار مسؤولياتها وضمن خططها وأعمالها في إنجاح تلك البرامج على تنفيذ العديد من الجولات المجدولة.

وشملت 80 موقعاً متفرقاً بأرجاء المحافظة كما وباشرت 186 بلاغ تم إستقبالها من خلال غرفة الطوارئ حيث تم مباشرتها والتعامل معها بشكل مباشر وفوري وقد تمثلت مجملها ببلاغات لأعمال مكافحة الآفات والصحة العامة.

هذا وقد بين الحويطي بأن جميع أحياء المحافظة مدرجة ضمن جدولة أعمال الرش التي تقوم بها الفرق المختصة بذلك للقضاء على الباعوض وأماكن تكاثر الحشرات، كما أضاف المهندس الحويطي أنه تم تنفيذ ‏حملة التعقيم و التطهير على جميع المنشآت والمرافق العامة بالمحافظة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فايروس كورونا.

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