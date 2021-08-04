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استمرار تفعيل حملتي رب اجعل هذا البلد آمناً و الخوارج شرار الخلق بالدوادمي

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استمرار تفعيل حملتي رب اجعل هذا البلد آمناً و الخوارج شرار الخلق بالدوادمي

استمرار تفعيل حملتي رب اجعل هذا البلد آمناً و الخوارج شرار الخلق بالدوادمي
http://almnatiq.net/?p=1010627
المناطق - الرياض:

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدوادمي حملتي “رب اجعل هذا البلد آمناً”، و”الخوارج شرار الخلق”، وذلك ضمن الخطة التوعوية لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، في إطار التعاون التوعوي مع الجهات ذات العلاقة لإنجاح أهداف الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكرى وتحقيق الولاء والانتماء للدين والوطن.

في السياق نفسه، أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذه الحملات التوعوية تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة تجاه أمن المجتمع وبيان قيم الوسطية والاعتدال التي قامت عليها المملكة العربية السعودية، مبيناً أن هذه البرامج تحظى بمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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