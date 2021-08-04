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أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تصنيع وتسويق التمور للوصول إلى العالمية

أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تصنيع وتسويق التمور للوصول إلى العالمية

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أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تصنيع وتسويق التمور للوصول إلى العالمية

أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تصنيع وتسويق التمور للوصول إلى العالمية
http://almnatiq.net/?p=1010634
المناطق - واس:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تصنيع وتسويق التمور ، بهدف فتح مسارات جديدة لتسويق التمور لتصل الى العالم ، لما يمثله التمور من أهمية لكون أحد محاور رؤية المملكة 2030 ، و من أهم المنتجات الغذائية المحلية التي تستحق التسويق على المستوى الدولي.

وأفاد سموه أن آليات تسويق التمور الحالية تحتاج إلى تطوير، وإيجاد صناعات تحويلية للاستفادة من التمور، وإيجاد مخارج تسويقية من كامل الإنتاج المحلي للتمور، مؤكدًا متابعة واهتمام معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي لدعم الفرص التسويقية لتمور المنطقة، بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة، ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن المنطقة تتميّز بالمهرجانات الموسمية للتمور، التي يجب أن تبزر أهمية منتج التمور ودعم مسارات تسويقه، وكذلك دعم و تشجيع المنتجات العضوية من التمور واهمية ذلك بما يتوافق مع مواصفات هيئة الغذاء والدواء وتطلعات المتخصصين في هذا الجانب ، مباركاً سموه انعقاد المؤتمر الدولي للتمور الذي سيعقد في منطقه القصيم بالتعاون مع المركز الوطني للخيل والتمور ، بتاريخ 18 محرم 1443هـ وذلك في مركز النخلة بمدينة التمور ببريدة.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو أمير منطقة القصيم بمقر الإمارة اليوم، اجتماعًا لبحث تطوير وتنظيم تسويق التمور بالمنطقة، بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية لإمارة القصيم عبد الرحمن السعوي وعددٍ من محافظي المحافظات ومسؤولي القطاعات ذات العلاقة بالمنطقة.

واستعرض الاجتماع أهم التحديات والعوائق في تسويق التمور و غيرها من المنتجات الزراعية، والعمل على إيجاد منصات إلكترونية تسويقية ، وبحث إمكانية رفع نسبة التصدير للخارج، ودور رجال الأعمال، والاهتمام بإيجاد صناعات تحويلية مرتبطة بالنخيل والاستفادة من مشتقاتها.

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