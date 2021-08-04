أمير الباحة يُكرّم عدداً من رجال الأمن والمبادرين والرياضيين بالمنطقة

المناطق - واس:

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة اليوم الجندي عايض بن شرار الغامدي من إدارة المرور، ووكيل رقيب محمد بن ناصر الغامدي، ووكيل رقيب سلطان بن محمد الغامدي، ووكيل رقيب صالح بن جار الله الزهراني من الشرطة نظير جهودهم في إنقاذ حياة أسرة من الخطر أثناء أداء عملهم.

كما كرّم سموه وكيل رقيب بندر بن بخيت الغامدي من الدفاع المدني لنجاحه في إنقاذ حياة مواطن، فيما كرم كذلك حنان بنت أحمد العُمري (متطوعة ومبادرة) مصابة بمرض الفشل الكلوي منذ 21 عاما مع معاناة والديها من مرض السرطان وتعمل على إدارة مركز الزاهرة للتدريب، وعبدالله الغامدي الحائز على بطولة الملاكمة على مستوى المملكة.

وثمّن الأمير حسام بن سعود الدور الذي يقدمه شباب وبنات المنطقة, والأعمال المتميزة والمبادرات والأعمال الميدانية في مختلف مجالاتها، حاثاً على بذل المزيد من الجهد خدمةً للمنطقة والوطن.