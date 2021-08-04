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أمير الشرقية يؤكد أهمية الخطوط الحديدية في دعم الاقتصاد

أمير الشرقية يؤكد أهمية الخطوط الحديدية في دعم الاقتصاد
http://almnatiq.net/?p=1010651
المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية الدكتور بشار بن خالد المالك.
واستمع سموه إلى شرح عن شبكة قطار الشرق، الممتدة بطول (٧٣٣) كيلو متراً للركاب، وشبكة قطار الشرق للشحن، الممتدة بطول (٥٥٠) كيلو متراً.
ونوّه بالتطور الذي تشهده المملكة في مجال النقل، وتعدّد الوسائل التي يمكن أن تسهم في ربط المدن ببعضها، ومنها الخطوط الحديدية التي تقوم بدور هام من خلال نقل الأفراد، وكذلك البضائع، بشكل ترددي بين المنطقة الشرقية ومدينة الرياض، إضافة إلى الخطوط التي أنشئت مؤخراً بين مدن المملكة.
وأكد أهمية الخطوط الحديدية في دعم الاقتصاد، لاسيما أن لها تاريخاً عريقاً في المنطقة الشرقية، وأسهمت في تطورها وتوفير الوظائف، وتعدّ من أفضل الوسائل لنقل البضائع، خصوصاً من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام إلى مدينة الرياض, مشيراً إلى أنه ومع التحوّل الذي تشهده المؤسسة، ومع تأسيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية ستكون هناك نقلات نوعية في أعداد الرحلات وكمية البضائع التي سيتم نقلها.

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