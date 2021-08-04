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أمين الشرقية يدشن تطبيق المواقف الذكية المطور “ذكي”

أمين الشرقية يدشن تطبيق المواقف الذكية المطور “ذكي”
http://almnatiq.net/?p=1010661
المناطق - واس:

دشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بمقر الأمانة اليوم تطبيق المواقف الذكية “ذكي”، لشركة الموقف السريع لحلول المدن الذكية، الذي سيسهم في تطوير إدارة وخدمات المواقف الذكية، وتطوير منظومة الاستثمارات.
واستمع معاليه إلى شرح عن إنجازات ومراحل العمل التطويرية، والخدمات المقدمة بجانب المميزات الجديدة، كتطوير وتسهيل آليات الدفع والسداد عبر التطبيق من خلال الأجهزة الذكية ، وإمكانية استخدام البطاقات الائتمانية، واستمرار الدفع التقليدي بالعملة المعدنية عبر 70 جهازا يخدم 1200 موقف ، وخطة العمل خلال الأشهر القليلة القادمة ، إضافة الى المزيد من الخدمات والمميزات.
وأكد ضرورة التعاون مع المستخدمين لهذه المواقف، والتركيز على التوعية والتثقيف وتذليل الصعوبات أمامهم، والعمل على التطوير والتحديث المستمر للخدمات وتلمس احتياجات المستخدمين ومعالجتها بشكل فوري، وأهمية التوسع بالأجهزة المطورة بوقت قياسي، وخدمة المواقع والمدن الأكثر ازدحاما.

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