نائب أمير الشرقية يطّلع على إنجازات الخطوط الحديدية بالمنطقة

المناطق - واس:

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على إنجازات الخطوط الحديدية في المنطقة، والدعم اللوجستي الذي تقدمه للقطاعات الأخرى، لتحقيق الأهداف المنشودة ودعم الاقتصاد الوطني.



جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في الإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية الدكتور بشار بن خالد المالك، الذي قدم عرضاً عن شبكة السكك الحديدية في المنطقة الشرقية، وأعداد الركاب والبضائع التي تسهم في نقلها بشكل يومي، إلى جانب مناقشة المشاريع المستقبلية التي ستنفذها الشركة، لتعزيز وجودها كداعم للاقتصاد، من خلال نقل البضائع من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وكذلك بقية شبكات السكك الحديدية في المنطقة.

في سياق متصل، أكد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز أن المدن الصناعية تعد رافداً من روافد الاقتصاد الوطني وبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي نتيجة ما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية أسست لتنافس أكبر المدن الصناعية وتضم صناعات متعددة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة ” حفظها الله ” ومستهدفات رؤية الوطن 2030 وتوفير بيئة صناعية وتقنية ممكنة للصناعات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء مدير عام القطاع الشرقي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية علي بن سليمان الخشان يرافقه مدير المدينة الصناعية الثانية بالدمام محمد الحبشان.

وقدم الحبشان لسمو نائب أمير المنطقة تقريراً عن الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية والدور الذي تقوم به الهيئة لخدمة المنشآت الصناعية وتهيئة البيئة المناسبة لها للنجاح ودعم الناتج المحلي من خلال تطوير وإدارة المدن الصناعية ومناطق التقنية وتمكين القطاع الخاص للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني من أجل اقتصاد مزدهر.