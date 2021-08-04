احدث الأخبار

“الإعلام السياحي” بالتعاون مع “الصحافيين” تنظمان ورشة مشتركة في الأحساء
أبرز المواد
 “الصحة” توضح كيف يؤثر التدخين على صحة الفم والأسنان
أبرز المواد
 “غوغل” تطرح نموذج جديد من هواتف “بيكسل” مزود بشريحة ذكية
أبرز المواد
 تعليم الخرج يستعد لانطلاقة آمنة مع بداية العام الدراسي الجديد
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 28.4 مليوناً
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يطّلع على إنجازات الخطوط الحديدية بالمنطقة
أبرز المواد
 أمين الشرقية يدشن تطبيق المواقف الذكية المطور “ذكي”
أبرز المواد
 “كفى” توعي ١٠ آلاف مصلٍ وتعالج ٢٧ مدخناً بمكة
أبرز المواد
 أمير الشرقية يؤكد أهمية الخطوط الحديدية في دعم الاقتصاد
أبرز المواد
 أمير الباحة يُكرّم عدداً من رجال الأمن والمبادرين والرياضيين بالمنطقة
أبرز المواد
 الجوف.. توقيف (25) مصابًا بـ “كورونا” خالفوا التعليمات
أبرز المواد
 أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تصنيع وتسويق التمور للوصول إلى العالمية
أبرز المواد
“الإعلام السياحي” بالتعاون مع “الصحافيين” تنظمان ورشة مشتركة في الأحساء

“الإعلام السياحي” بالتعاون مع “الصحافيين” تنظمان ورشة مشتركة في الأحساء

أبرز المواد
“الصحة” توضح كيف يؤثر التدخين على صحة الفم والأسنان

“الصحة” توضح كيف يؤثر التدخين على صحة الفم والأسنان

أبرز المواد
“غوغل” تطرح نموذج جديد من هواتف “بيكسل” مزود بشريحة ذكية

“غوغل” تطرح نموذج جديد من هواتف “بيكسل” مزود بشريحة ذكية

أبرز المواد
تعليم الخرج يستعد لانطلاقة آمنة مع بداية العام الدراسي الجديد

تعليم الخرج يستعد لانطلاقة آمنة مع بداية العام الدراسي الجديد

أبرز المواد

نائب أمير الشرقية يطّلع على إنجازات الخطوط الحديدية بالمنطقة

نائب أمير الشرقية يطّلع على إنجازات الخطوط الحديدية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1010665
المناطق - واس:

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على إنجازات الخطوط الحديدية في المنطقة، والدعم اللوجستي الذي تقدمه للقطاعات الأخرى، لتحقيق الأهداف المنشودة ودعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في الإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية الدكتور بشار بن خالد المالك، الذي قدم عرضاً عن شبكة السكك الحديدية في المنطقة الشرقية، وأعداد الركاب والبضائع التي تسهم في نقلها بشكل يومي، إلى جانب مناقشة المشاريع المستقبلية التي ستنفذها الشركة، لتعزيز وجودها كداعم للاقتصاد، من خلال نقل البضائع من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وكذلك بقية شبكات السكك الحديدية في المنطقة.

في سياق متصل، أكد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز أن المدن الصناعية تعد رافداً من روافد الاقتصاد الوطني وبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي نتيجة ما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية أسست لتنافس أكبر المدن الصناعية وتضم صناعات متعددة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة ” حفظها الله ” ومستهدفات رؤية الوطن 2030 وتوفير بيئة صناعية وتقنية ممكنة للصناعات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء مدير عام القطاع الشرقي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية علي بن سليمان الخشان يرافقه مدير المدينة الصناعية الثانية بالدمام محمد الحبشان.

وقدم الحبشان لسمو نائب أمير المنطقة تقريراً عن الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية والدور الذي تقوم به الهيئة لخدمة المنشآت الصناعية وتهيئة البيئة المناسبة لها للنجاح ودعم الناتج المحلي من خلال تطوير وإدارة المدن الصناعية ومناطق التقنية وتمكين القطاع الخاص للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني من أجل اقتصاد مزدهر.

روابط ذات صلة

“الإعلام السياحي” بالتعاون مع “الصحافيين” تنظمان ورشة مشتركة في الأحساء

“الإعلام السياحي” بالتعاون مع “الصحافيين” تنظمان ورشة مشتركة في الأحساء
“الصحة” توضح كيف يؤثر التدخين على صحة الفم والأسنان

“الصحة” توضح كيف يؤثر التدخين على صحة الفم والأسنان
“غوغل” تطرح نموذج جديد من هواتف “بيكسل” مزود بشريحة ذكية

“غوغل” تطرح نموذج جديد من هواتف “بيكسل” مزود بشريحة ذكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*