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“غوغل” تطرح نموذج جديد من هواتف “بيكسل” مزود بشريحة ذكية

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“غوغل” تطرح نموذج جديد من هواتف “بيكسل” مزود بشريحة ذكية

“غوغل” تطرح نموذج جديد من هواتف “بيكسل” مزود بشريحة ذكية
http://almnatiq.net/?p=1010675
المناطق - وكالات:

أعلنت “غوغل” عن النموذج الجديد من هاتفها الذكي “بيكسل” المزوّد بشريحة تقوم على الذكاء الاصطناعي مصنوعة على نسق معالجات مراكز البيانات.

ومن المزمع طرح “بيكسل 6” في السوق في فترة لاحقة من هذه السنة وهو يعمل بتقنية الجيل الخامس (5 جي) وفيه رقاقة “تنسور”. ولم يُكشف بعد عن الموعد المحدّد لتسويقه وعن سعره.

وقال ريك أوسترلو نائب رئيس “غوغل ديفايسز” خلال إيجاز إعلامي في مقرّ الشركة في سيليكون فالي “إنه بشكل عام نظام محمول يتمحور على شريحة قائمة على الذكاء الاصطناعي”، مقرّا “نحن متحمّسون جدّا. ونمهّد الطريق لنموّ المشروع”.

و”بيكسل 6″ مجهّز بمجموعة من اللواقط الاستشعارية للتصوير على الناحية الخلفية للهاتف وتمتدّ شاشته على 16,2 سنتيمترا وهو متوفّر أيضا بنموذج “برو” المتخصص بحجم أكبر بقليل.

لم تستحوذ هواتف “بيكسل” التي تصنعها “غوغل” سوى على حصّة بسيطة من السوق العالمية للهواتف الذكية التي تسيطر عليها “سامسونغ” و”آبل”، إلى جانب المصنّعين الصينيين.

وتُعدّ هذه الهواتف وسيلة تسمح لـ “غوغل” باستعراض قدرات نظام “أندرويد” لتشغيل الأجهزة المحمولة الذي تطوّره، وهو نظام مجاني يشكّل مرجعا للمصنّعين الآخرين.

وقال سوندار بيشاي المدير العام لغوغل “لطالما صمّمنا منتجاتنا بحيث نرتقي بالتكنولوجيا”، مشيرا إلى أن “شريحة تنسور المكيّفة استغرقت أربع سنوات من العمل وارتكزت على خبرة غوغل في مجال المعلوماتية الممتدّة على عقدين”.

كشفت “غوغل” عن منتجها هذا القائم على شريحة ذكية في وقت يواجه العالم نقصا في إنتاج الشرائح انعكس على عدّة قطاعات، من صناعة السيّارات إلى الكمبيوترات.

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