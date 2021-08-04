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“الصحة” توضح كيف يؤثر التدخين على صحة الفم والأسنان

“الصحة” توضح كيف يؤثر التدخين على صحة الفم والأسنان
http://almnatiq.net/?p=1010678
المناطق - الرياض:

أبرزت وزارة الصحة كيفية تأثير التدخين على صحة الفم والأسنان، مشيرة إلى أن المدخن من المحتمل أن يصاب بأنواع أخرى من السرطانات وليس فقط سرطان الرئة.

وبيّنت الوزارة أن التدخين يسبب تصبغاً في الأسنان، حيث إن امتصاص النيكوتين يحول الأسنان من اللون الأصفر إلى اللون البني، ثم يحولها بعد ذلك إلى اللون الأسود.

وأضافت أنه بعد التصبغ تصاب الأسنان بالتسوس، فجفاف الفم الناتج عن التدخين يسارع نمو التسوسات وتراكم الجير، وبعدها يحدث التهاب مزمن في اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان.

ولفتت إلى أن الالتهاب المزمن يؤدي لتخلخل الأسنان وفقدانها، وبعدها ترتفع نسبة الإصابة بسرطان الفم، وذلك بسبب النيكوتين والمواد السامة في السجائر، مبينة أن 75 % من المصابين بهذا السرطان مدخنون.

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