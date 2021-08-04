“الإعلام السياحي” بالتعاون مع “الصحافيين” تنظمان ورشة مشتركة في الأحساء

المناطق - الشرقية:

نظمت جمعية الإعلام السياحي ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الصحافيين بالاحساء ضمن ملتقى الإعلام السياحي ٢٠٢١.

وقدم الورشة الدكتور احمد العمير مستشار الجمعية مساء أمس حول “الإعلام والتربية السياحية” في مقر فرع هيئة الصحفيين بالأحساء وبين العمير من خلال هذه الورشة الأدوار المنوطة بالإعلام السياحي وهي الأخبار ونشر الثقافة والوعي السياحي لدى المجتمع وتحفيز الطلب على المنتج السياحي والاستمرارية في النشاط الاعلامي ومقاومة الشائعات ودور الإعلام السياحي في تصنيف دول كونها دول سياحية تحقق عوائد مالية عالية وأثره في نجاحها بالجذب السياحي وتحقيق الاقناع لدى السائح والدفع بالسلطات التشريعية لإصدار القوانين وتعدد طرح الوسائل والأساليب الإعلامية بجانب أن الإعلام السياحي فرصة لإعلان المستثمرين والأدوار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يلعبها الإعلام السياحي وفوق هذا وذاك كونه ينطلق من مسؤولية وطنية.

وحضر الورشة عضو جمعية الإعلام السياحي عبدالسلام الخالدي ورئيس وأعضاء هيئة الصحفيين بالاحساء ولفيف من الإعلاميين والإعلاميات.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الجمعية مع هيئة الصحافيين بالاحساء لنشر مفهوم الإعلام السياحي سعياً لبناء إعلام متخصص يبرز مقومات الأحساء الطبيعية والتراثية والتنموية وفق رؤية ٢٠٣٠ التي اتخذت صناعة السياحة بديلاً استراتيجياً عن الموارد الخام للدول، واستغلال الثروات الطبيعية والسياحية وتعتبر الصناعة الأولى من حيث تشغيل اليد العاملة وهي ذات دوراً متنامياً ومهماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.