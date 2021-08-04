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أمين الشرقية يلتقي بوفد من هيئة المكتبات

أمين الشرقية يلتقي بوفد من هيئة المكتبات
http://almnatiq.net/?p=1010689
المناطق_واس

ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير مع فريق من هيئة المكتبات التابعة لوزارة الثقافة في مقر الأمانة اليوم عددا من التصاميم التطويرية للمكتبات العامة بهدف تطويرها في المنطقة، بحضور عدد من المسؤولين في الأمانة والهيئة .
ونوه معاليه بالخيارات المطروحة والدراسات الخاصة بالتصاميم، وأهمية أن تكون المواد المستخدمة طبيعية وقريبة للبيئة التي تعكس هوية المنطقة الشرقية، وأن تكون مواد طبيعية ومستدامة ولا تؤثر على البيئة وذات طابع إبداعي، مشيدا بالنقلة النوعية التي تتخذها هيئة المكتبات، متمنيا أن تأخذ خطوات التأهيل مسارها لجميع المكتبات الموجودة بمدن ومحافظات الشرقية .
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد الرحمن العاصم أنه مع إنشاء وزارة الثقافة تم إبرام 28 مبادرة لتأهيل المكتبات العامة وبيوت الثقافة، مشيرا إلى أن مكتبة الدمام من المكتبات المستهدفة في عملية التأهيل والتطوير للعام الحالي، حيث سيتم افتتاحها في الربع الرابع من العام الجاري 2021م، إضافة إلى خطة لتطوير مجموعة من المكتبات بالمنطقة الشرقية .
وأشار إلى أن الخطة الحالية للمرحلة الأولى في عملية التطوير ستتم ما بين ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣م بتطوير ١٣ مكتبة، كما سيتم افتتاح ٣ مكتبات مطورة خلال العام ٢٠٢١م .
وشهد اللقاء عرضا للتصاميم الجديدة ومناقشة التصاميم المعدة، ونبذة عن مشروع مبادرة تطوير المكتبات العامة المتضمن تطوير 153 مكتبة .

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