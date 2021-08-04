نائب وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن أعمال مبادرة “الجاكرندا” في عسير

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دشن معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله بن محمد البدير اليوم أعمال مبادرة “الجاكرندا” التي تنفذها أمانه منطقة عسير في حديقة “الوطن”بأبها، بحضور أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي ومشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.

وتأتي المبادرة ضمن جهود أمانة المنطقة لزيادة الغطاء النباتي والإصحاح البيئي.

وثمّن معاليه لأمانة منطقة عسير جهودها الفاعلة في عمليات الإصحاح البيئي، منوهًا بأثر تلك المبادرات في خلق بيئة نباتية مميزة تتوافق مع مضامين رؤية المملكة 2030.

من جانبه أشار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إلى أن المنطقة امتازت خلال المدة الماضية بجمالية شجرة “الجاكرندا” التي أصبحت علامة فارقة في سياحة عسير، مبيناً أن المبادرة تهدف إلى زراعة ٢٠٠ شتلة في المرحلة الأولى من أصل ١٠ آلاف شجرة جاكرندا في مختلف محافظات ومراكز المنطقة التي بالإمكان أن تنمو بها.