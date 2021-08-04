احدث الأخبار

نائب وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن أعمال مبادرة “الجاكرندا” في عسير
أبرز المواد
 أمين الشرقية يلتقي بوفد من هيئة المكتبات
أبرز المواد
 “الإعلام السياحي” بالتعاون مع “الصحافيين” تنظمان ورشة مشتركة في الأحساء
أبرز المواد
 “الصحة” توضح كيف يؤثر التدخين على صحة الفم والأسنان
أبرز المواد
 “غوغل” تطرح نموذج جديد من هواتف “بيكسل” مزود بشريحة ذكية
أبرز المواد
 تعليم الخرج يستعد لانطلاقة آمنة مع بداية العام الدراسي الجديد
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 28.4 مليوناً
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يطّلع على إنجازات الخطوط الحديدية بالمنطقة
أبرز المواد
 أمين الشرقية يدشن تطبيق المواقف الذكية المطور “ذكي”
أبرز المواد
 “كفى” توعي ١٠ آلاف مصلٍ وتعالج ٢٧ مدخناً بمكة
أبرز المواد
 أمير الشرقية يؤكد أهمية الخطوط الحديدية في دعم الاقتصاد
أبرز المواد
 أمير الباحة يُكرّم عدداً من رجال الأمن والمبادرين والرياضيين بالمنطقة
أبرز المواد
نائب وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن أعمال مبادرة “الجاكرندا” في عسير

نائب وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن أعمال مبادرة “الجاكرندا” في عسير

أبرز المواد
أمين الشرقية يلتقي بوفد من هيئة المكتبات

أمين الشرقية يلتقي بوفد من هيئة المكتبات

أبرز المواد
“الإعلام السياحي” بالتعاون مع “الصحافيين” تنظمان ورشة مشتركة في الأحساء

“الإعلام السياحي” بالتعاون مع “الصحافيين” تنظمان ورشة مشتركة في الأحساء

أبرز المواد
“الصحة” توضح كيف يؤثر التدخين على صحة الفم والأسنان

“الصحة” توضح كيف يؤثر التدخين على صحة الفم والأسنان

أبرز المواد

نائب وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن أعمال مبادرة “الجاكرندا” في عسير

نائب وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن أعمال مبادرة “الجاكرندا” في عسير
http://almnatiq.net/?p=1010692
المناطق_واس

دشن معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله بن محمد البدير اليوم أعمال مبادرة “الجاكرندا” التي تنفذها أمانه منطقة عسير في حديقة “الوطن”بأبها، بحضور أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي ومشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.
وتأتي المبادرة ضمن جهود أمانة المنطقة لزيادة الغطاء النباتي والإصحاح البيئي.
وثمّن معاليه لأمانة منطقة عسير جهودها الفاعلة في عمليات الإصحاح البيئي، منوهًا بأثر تلك المبادرات في خلق بيئة نباتية مميزة تتوافق مع مضامين رؤية المملكة 2030.
من جانبه أشار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إلى أن المنطقة امتازت خلال المدة الماضية بجمالية شجرة “الجاكرندا” التي أصبحت علامة فارقة في سياحة عسير، مبيناً أن المبادرة تهدف إلى زراعة ٢٠٠ شتلة في المرحلة الأولى من أصل ١٠ آلاف شجرة جاكرندا في مختلف محافظات ومراكز المنطقة التي بالإمكان أن تنمو بها.

روابط ذات صلة

أمين الشرقية يلتقي بوفد من هيئة المكتبات

أمين الشرقية يلتقي بوفد من هيئة المكتبات
“الإعلام السياحي” بالتعاون مع “الصحافيين” تنظمان ورشة مشتركة في الأحساء

“الإعلام السياحي” بالتعاون مع “الصحافيين” تنظمان ورشة مشتركة في الأحساء
“الصحة” توضح كيف يؤثر التدخين على صحة الفم والأسنان

“الصحة” توضح كيف يؤثر التدخين على صحة الفم والأسنان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*