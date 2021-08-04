احدث الأخبار

توقعات طقس الغد.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على مكة وهذه المناطق
أبرز المواد
 وزير الخارجية يؤكد محافظة المملكة على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان وتنميته
أبرز المواد
 نائب وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن أعمال مبادرة “الجاكرندا” في عسير
أبرز المواد
 أمين الشرقية يلتقي بوفد من هيئة المكتبات
أبرز المواد
 “الإعلام السياحي” بالتعاون مع “الصحافيين” تنظمان ورشة مشتركة في الأحساء
أبرز المواد
 “الصحة” توضح كيف يؤثر التدخين على صحة الفم والأسنان
أبرز المواد
 “غوغل” تطرح نموذج جديد من هواتف “بيكسل” مزود بشريحة ذكية
أبرز المواد
 تعليم الخرج يستعد لانطلاقة آمنة مع بداية العام الدراسي الجديد
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 28.4 مليوناً
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يطّلع على إنجازات الخطوط الحديدية بالمنطقة
أبرز المواد
 أمين الشرقية يدشن تطبيق المواقف الذكية المطور “ذكي”
أبرز المواد
 “كفى” توعي ١٠ آلاف مصلٍ وتعالج ٢٧ مدخناً بمكة
أبرز المواد
توقعات طقس الغد.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على مكة وهذه المناطق

توقعات طقس الغد.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على مكة وهذه المناطق

أبرز المواد
وزير الخارجية يؤكد محافظة المملكة على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان وتنميته

وزير الخارجية يؤكد محافظة المملكة على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان وتنميته

أبرز المواد
نائب وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن أعمال مبادرة “الجاكرندا” في عسير

نائب وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن أعمال مبادرة “الجاكرندا” في عسير

أبرز المواد
أمين الشرقية يلتقي بوفد من هيئة المكتبات

أمين الشرقية يلتقي بوفد من هيئة المكتبات

أبرز المواد

توقعات طقس الغد.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على مكة وهذه المناطق

توقعات طقس الغد.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على مكة وهذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1010698
المناطق_ الرياض

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته لطقس غد الخميس في المملكة 26/ 12/ 1442 الموافق 5/ 8/ 2021.

وقال إنه يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية يؤكد محافظة المملكة على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان وتنميته

وزير الخارجية يؤكد محافظة المملكة على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان وتنميته
نائب وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن أعمال مبادرة “الجاكرندا” في عسير

نائب وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن أعمال مبادرة “الجاكرندا” في عسير
أمين الشرقية يلتقي بوفد من هيئة المكتبات

أمين الشرقية يلتقي بوفد من هيئة المكتبات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*