توقعات طقس الغد.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على مكة وهذه المناطق

المناطق_ الرياض

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته لطقس غد الخميس في المملكة 26/ 12/ 1442 الموافق 5/ 8/ 2021.

وقال إنه يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.