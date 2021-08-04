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شرطة جازان : القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته

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شرطة جازان : القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته

شرطة جازان : القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته
http://almnatiq.net/?p=1010704
المناطق_واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته في أحد الشوارع العامة، دون اكتراث لأمن وسلامة الآخرين، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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