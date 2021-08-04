«تعليم الرياض» ترحل 3.5 مليون مقرر دراسي

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رحّلت إدارة التعليم بمنطقة الرياض المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية لجميع مكاتب التعليم لتوزيعها على المدارس الابتدائية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة علي الغامدي أن عدد المقررات ثلاثة ملايين ونصف المليون مقرر مدرسي رُحّلت جميعها لمكاتب التعليم لتوزيعها على 1428 مدرسة ابتدائية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الإدارة مستمرة في تنفيذ خطة الاستعداد فيما يتعلق بالانتهاء من توزيع المقررات الدراسية لجميع المدارس التابعة للإدارة بوقت كافٍ قبل انطلاقة العام الدراسي المقبل.