رئيس هيئة المكتبات يلتقي برئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

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ناقش الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات الدكتور عبد الرحمن العاصم خلال لقائه فى مقر الهيئة بالرياض اليوم , رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات الدكتور حسن السريحي , أوجه تعزيز التعاون بين الجانبين

والمستجدات في قطاع المكتبات والمعلومات محلياً ودولياً.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والخدمات، إلى جانب توحيد الرؤى بين الهيئة والاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بما يخدم قطاع المكتبات ويعزز من دوره.

ويأتي اللقاء في سياق حرص هيئة المكتبات على التعاون مع الجهات ذات العلاقة، وانطلاقاً من مسؤولياتها تجاه قطاع المكتبات بصفتها المظلة الرسمية للقطاع في المملكة والمسؤولة عن تنظيمه وتطويره وفق رؤية استراتيجية شاملة.