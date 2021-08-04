احدث الأخبار

رئيس هيئة المكتبات يلتقي برئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات
أبرز المواد
 رئيس «حقوق الإنسان»: جهود سعودية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
أبرز المواد
 «تعليم الرياض» ترحل 3.5 مليون مقرر دراسي
أبرز المواد
 شرطة جازان : القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته
أبرز المواد
 «المياه الوطنية» توضح خطوات طلب صهريج مياه
أبرز المواد
 توقعات طقس الغد.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على مكة وهذه المناطق
أبرز المواد
 وزير الخارجية يؤكد محافظة المملكة على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان وتنميته
أبرز المواد
 نائب وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن أعمال مبادرة “الجاكرندا” في عسير
أبرز المواد
 أمين الشرقية يلتقي بوفد من هيئة المكتبات
أبرز المواد
 “الإعلام السياحي” بالتعاون مع “الصحافيين” تنظمان ورشة مشتركة في الأحساء
أبرز المواد
 “الصحة” توضح كيف يؤثر التدخين على صحة الفم والأسنان
أبرز المواد
 “غوغل” تطرح نموذج جديد من هواتف “بيكسل” مزود بشريحة ذكية
أبرز المواد
رئيس هيئة المكتبات يلتقي برئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

رئيس هيئة المكتبات يلتقي برئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

أبرز المواد
رئيس «حقوق الإنسان»: جهود سعودية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

رئيس «حقوق الإنسان»: جهود سعودية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

أبرز المواد
«تعليم الرياض» ترحل 3.5 مليون مقرر دراسي

«تعليم الرياض» ترحل 3.5 مليون مقرر دراسي

أبرز المواد
شرطة جازان : القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته

شرطة جازان : القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته

أبرز المواد

رئيس هيئة المكتبات يلتقي برئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

رئيس هيئة المكتبات يلتقي برئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات
http://almnatiq.net/?p=1010711
المناطق_واس

ناقش الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات الدكتور عبد الرحمن العاصم خلال لقائه فى مقر الهيئة بالرياض اليوم , رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات الدكتور حسن السريحي , أوجه تعزيز التعاون بين الجانبين
والمستجدات في قطاع المكتبات والمعلومات محلياً ودولياً.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والخدمات، إلى جانب توحيد الرؤى بين الهيئة والاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بما يخدم قطاع المكتبات ويعزز من دوره.
ويأتي اللقاء في سياق حرص هيئة المكتبات على التعاون مع الجهات ذات العلاقة، وانطلاقاً من مسؤولياتها تجاه قطاع المكتبات بصفتها المظلة الرسمية للقطاع في المملكة والمسؤولة عن تنظيمه وتطويره وفق رؤية استراتيجية شاملة.

روابط ذات صلة

رئيس «حقوق الإنسان»: جهود سعودية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

رئيس «حقوق الإنسان»: جهود سعودية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
«تعليم الرياض» ترحل 3.5 مليون مقرر دراسي

«تعليم الرياض» ترحل 3.5 مليون مقرر دراسي
شرطة جازان : القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته

شرطة جازان : القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*