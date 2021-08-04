احدث الأخبار

مذكرة تعاون بين “الغذاء والدواء” و”المنافسة” لتشجيع المنافسة العادلة وحمايتها
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (16) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
أبرز المواد
 رئيس هيئة المكتبات يلتقي برئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات
أبرز المواد
 رئيس «حقوق الإنسان»: جهود سعودية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
أبرز المواد
 «تعليم الرياض» ترحل 3.5 مليون مقرر دراسي
أبرز المواد
 شرطة جازان : القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته
أبرز المواد
 «المياه الوطنية» توضح خطوات طلب صهريج مياه
أبرز المواد
 توقعات طقس الغد.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على مكة وهذه المناطق
أبرز المواد
 وزير الخارجية يؤكد محافظة المملكة على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان وتنميته
أبرز المواد
 نائب وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن أعمال مبادرة “الجاكرندا” في عسير
أبرز المواد
 أمين الشرقية يلتقي بوفد من هيئة المكتبات
أبرز المواد
مذكرة تعاون بين “الغذاء والدواء” و”المنافسة” لتشجيع المنافسة العادلة وحمايتها

مذكرة تعاون بين “الغذاء والدواء” و”المنافسة” لتشجيع المنافسة العادلة وحمايتها

أبرز المواد
أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

أبرز المواد
القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (16) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (16) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

أبرز المواد
رئيس هيئة المكتبات يلتقي برئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

رئيس هيئة المكتبات يلتقي برئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

أبرز المواد

مذكرة تعاون بين “الغذاء والدواء” و”المنافسة” لتشجيع المنافسة العادلة وحمايتها

مذكرة تعاون بين “الغذاء والدواء” و”المنافسة” لتشجيع المنافسة العادلة وحمايتها
http://almnatiq.net/?p=1010722
المناطق_واس

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنافسة بهدف تعزيز مستوى التعاون بين الأجهزة التنظيمية والرقابية، وتشجيع المنافسة العادلة وحمايتها، ونشر ثقافة المنافسة في قطاعات الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية.
ومثّل “الغذاء والدواء” في توقيع مذكرة التعاون معالي الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل الهيئة العامة للمنافسة معالي المحافظ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم.
وتسهم مذكرة التعاون في تحقيق الإنجازات المستهدفة لكلا الطرفين وفق الأنظمة التي تحكم عملهما ونطاق إشرافهما، وذلك عبر بناء التواصل المرن بين الهيئتين، وبلورة إجراءات التنسيق، ومشاركة المعلومات والأبحاث والبيانات الإحصائية والدراسات المشتركة.
وتشمل مجالات التعاون إقامة ورش عمل توعوية، وتبادل الخدمات الاستشارية والمشورة العلمية، ولجان الضبط القضائي والتفتيش، وتقديم الدعم والمساندة.
ووفقًا للمذكرة فستسهم “هيئة المنافسة” في توعية الجهات الصحية الحكومية والخاصة بدورها، كما ستشارك نتائج التحقيقات والعقوبات المطبقة على المنشآت الخاضعة لنظام ورقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

روابط ذات صلة

أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (16) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (16) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
رئيس هيئة المكتبات يلتقي برئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

رئيس هيئة المكتبات يلتقي برئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*