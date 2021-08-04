مذكرة تعاون بين “الغذاء والدواء” و”المنافسة” لتشجيع المنافسة العادلة وحمايتها

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وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنافسة بهدف تعزيز مستوى التعاون بين الأجهزة التنظيمية والرقابية، وتشجيع المنافسة العادلة وحمايتها، ونشر ثقافة المنافسة في قطاعات الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية.

ومثّل “الغذاء والدواء” في توقيع مذكرة التعاون معالي الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل الهيئة العامة للمنافسة معالي المحافظ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم.

وتسهم مذكرة التعاون في تحقيق الإنجازات المستهدفة لكلا الطرفين وفق الأنظمة التي تحكم عملهما ونطاق إشرافهما، وذلك عبر بناء التواصل المرن بين الهيئتين، وبلورة إجراءات التنسيق، ومشاركة المعلومات والأبحاث والبيانات الإحصائية والدراسات المشتركة.

وتشمل مجالات التعاون إقامة ورش عمل توعوية، وتبادل الخدمات الاستشارية والمشورة العلمية، ولجان الضبط القضائي والتفتيش، وتقديم الدعم والمساندة.

ووفقًا للمذكرة فستسهم “هيئة المنافسة” في توعية الجهات الصحية الحكومية والخاصة بدورها، كما ستشارك نتائج التحقيقات والعقوبات المطبقة على المنشآت الخاضعة لنظام ورقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء.