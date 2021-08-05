الإعلام الرقمي بـ غرفة الرياض تصدر تقريرها الثاني ” منصات الفيديو “

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أصدرت لجنة الإعلام الرقمي بغرفة الرياض تقريرها الثاني بعنوان “منصات الفيديو” والذي يوجز الحراك في هذا المجال الواسع بلغة الأرقام من حيث عدد الاستخدام وحجم السوق والعوائد من منصات الفيديو وأشكالها المختلفة، والفرص الكبيرة التي يمكن الاستفادة منها على مستوى الجهات أو الشركات أو الأفراد..

والتي قدرت بنحو 1.2 مليار ريال.