هيئة فنون الطهي تنفّذ فعاليات ثقافية في مهرجان بريدة للتمور

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تشارك هيئة فنون الطهي في مهرجان بريدة للتمور، عبر فعاليات ثقافية تستهدف من خلالها زوار المهرجان الأبرز في الشرق الأوسط .

وستقدم الهيئة خلال فترة إقامة المهرجان الذي يمتد لـ35 يوماً فعاليات تعزز من تجربة الزائر في مختلف القطاعات الثقافية ابتداءً من يوم غد الخميس 5 أغسطس وذلك من خلال الطهي وفنونه مروراً بفن الخط العربي والشعر والتراث، وانتهاء بالفنون البصرية، حيث تأخذ الزائر في رحلةٍ مشوقة بفعاليات متنوعة تتناسب مع مختلف الأعمار، تبدأ من مقر استقبال الزوار في مركز النخلة، مروراً بموقع الفعالية في منتجع ديرتي الريفي.

وتشتمل الفعاليات الثقافية على 15 جناحاً للأسر المنتجة تُقدم أطعمة مكونة من التمور، إضافة إلى فعالية كتابة الاسم بالخط العربي، كما هيأت هيئة فنون الطهي جناحاً تراثياً يعرض مقتنيات تراثية قديمة تتعلق بزراعة التمور والنخيل والقهوة، وقطعاً كان يستخدمها أهالي المنطقة قبل مئات السنين،و ورشة عمل متنوعة حِرفية في صناعة المنتجات من سعف النخيل، و أعمالاً مصنوعة من نواة التمر كالسبح والأساور.

وعلى مستوى الطهي وفنونه، جهزت الهيئة جناحاً لورش عمل الطهي يقدمها عدد من الطاهيات ، بالإضافة إلى ورش عمل حول تحضير الكليجا بمشاركة الزوار في عملية التحضير، كما يحتضن المسرح الرئيسي عدداً من الفعاليات كالعروض الشعرية التي يقدمها عدد من الشعراء.

ويشهد المهرجان حضوراً لافتاً للفنون البصرية، وذلك من خلال جناح الفن التشكيلي الذي يحتضن إبداعات فنية في الرسم الجرافيتي، إلى جانب جناح الفنون البصرية، ومعرض للتمور سيعرض صوراً بصرية متنوعة لأشهر أنواع التمور ، كما خُصِّّصَ للأطفال ركنٌ يحتوي على مساحة للرسم، ومساحة للقصص تتعلق بالتمور والنخيل، وورش عمل للأطفال عن كيفية زراعة النخيل والاهتمام بها.

وتأتي مشاركة هيئة فنون الطهي في أكبر تظاهرة اقتصادية موسمية على مستوى المملكة عبر شراكةٍ إستراتيجية مع إمارة وأمانة منطقة القصيم، وفي إطار سعي الهيئة لتعزيز حضورها في المهرجانات والفعاليات الكبرى بالمملكة ذات العلاقة، وربطها بالهوية السعودية، والتراث الوطني عبر فعاليات ثقافية متنوعة.