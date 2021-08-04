أمير منطقة جازان يلتقي بمشايخ و أهالي فرسان

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بمشايخ وأهالي محافظة فرسان ، باستراحة البلدية، وذلك ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها للمحافظة.

وأكد سموه خلال اللقاء على المهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول، والشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية الوطن وحفظ مقدراته ومكتسباته الحضارية .

واسمتع سمو أمير المنطقة إلى احتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من المشروعات الخدمية والتنمية السياحية بجميع محافظات المنطقة ومنها محافظة فرسان، إضافةً لمناقشة عدد من الآراء والمقترحات المقدمة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان القرزوح، ومحافظ فرسان عبدالله الظافري.