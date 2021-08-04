نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان يتفقّد مشاريع منطقة نجران

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تفقّد معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، مؤخراَ ، عددًا من المشاريع السكنية في منطقة نجران، ضمن مشاريع برنامج “سكني”، واطّلع على سير العمل ومستوى الإنجاز في المشاريع، كما زار عددا من الأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي.

وتحتضن المنطقة مشروع إسكان نجران الذي يضم نحو 1061 وحدة، بالإضافة إلى 7 مخططات سكنية تتيح 14.992 أرضًا.

وأكد المهندس البدير خلال زيارته مشروع إسكان نجران ومشروع مخطط المشعلية، ضرورة إنجاز المشاريع خلال أوقاتها المحددة ، تمهيدًا لتسليمها للمستفيدين ضمن برنامج سكني، منوّهاً بحرص الوزارة على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية المتنوعة بما يلبي احتياجات المستفيدين، ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، لافتًا الانتباه إلى أن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص تراعي تنوّع الرغبات والملائة المالية مع الحفاظ على الجودة والسعر المناسب، إضافة إلى المرافق والخدمات اللازمة بما يعزز جودة الحياة ، مثمناً سير العمل في المشاريع السكنية بمنطقة نجران، ومشددًا على المتابعة المستمرة لنسب إنجاز المشاريع والتحقق من سيرها لضمان تنفيذها بالشكل المناسب، في إطار تسهيل التملك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته ، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

والتقى معاليه خلال زيارته بعدد من الأسر المستفيدة من “الإسكان التنموي”، واستمع إلى مطالبها ، موجهًا بتذليل أي معوقات تواجهها، مشيدًا بدور الجمعيات الأهلية بالمنطقة عبر شراكتها مع “الإسكان التنموي”، ودورها في ضمان سرعة وصول الدعم وتسليم المساكن للأسر المستحقة.

وأكد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان ، أن تملك الأسر للمساكن أولوية في ظل الاهتمام بقطاع الإسكان والدعم غير المحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ،ما أسهم في تحقيق إنجازات غير مسبوقة على مستوى القطاع، مؤكدًا استمرار البرنامج بالشراكة مع المطورين العقاريين في ضخ المشاريع السكنية المتكاملة، إلى جانب الخيارات السكنية الإضافية الأخرى التي تشمل شراء الوحدات الجاهزة، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي.

ويتيح “سكني” على مستوى منطقة نجران 7 مخططات سكنية توفر نحو 15 ألف أرض، مُوزعة على مستوى المنطقة بينها مخططان في محافظة خباش تشمل مخطط أزهار الوفاء الذي يوفر 171 أرضاً ،ومخطط الخرعاء الذي يوفر 580 أرضًا، ومخططان في محافظة شرورة ، تشمل مخطط درة شرورة الذي يضم 3665 أرضًا، و545 أرضًا في مخطط عبير النزهة، إضافة لمخطط المنازل بمدينة نجران الذي يحوي 7134 قطعة أرض، ومخطط درة العزيزية الذى يضم 2547 أرضًا سكنية، ومخطط أصيل اللحام الذي يوفر 350 أرضًا سكنية.

ووفر مشروع “إسكان نجران” للفلل الجاهزة بمدينة نجران نحو 1100 فيلا جاهزة للمستفيدين من برنامج “سكني”، سُلّمت بالكامل، ويستمر البرنامج في طرح المزيد من المخططات ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيح حجزها إلكترونيًا ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

يُذكر أن “سكني” تمكّن منذ إطلاقه في 2017م حتى نهاية العام الماضي 2020م من خدمة أكثر من 1.1 مليون أسرة من مختلف الخيارات والحلول السكنية منها 424 ألف أسرة دُعِمَت قروضُها العقارية، ويستهدف “سكني” خدمة 220 ألف أسرة جديدة خلال العام الجاري 2021، عبر 223 مخططًا تتضمن أكثر من 180 ألف أرض، بالإضافة إلى المشاريع السكنية تحت الإنشاء البالغ عددها 101 مشروعًا سكنيًا توفّر نحو 144 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات بين” فلل وشقق وتاون وهاوس”.