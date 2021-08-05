احدث الأخبار

دراسة حديثة تكشف عن مفاجأة صادمة بشأن حمية “الكيتو”
أبرز المواد
 نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان يتفقّد مشاريع منطقة نجران
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يلتقي بمشايخ و أهالي فرسان
أبرز المواد
 الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تُطلق برنامج قيادة المراجعة الداخلية بالتعاون مع هارفارد للأعمال
أبرز المواد
 هيئة فنون الطهي تنفّذ فعاليات ثقافية في مهرجان بريدة للتمور
أبرز المواد
 الإعلام الرقمي بـ غرفة الرياض تصدر تقريرها الثاني ” منصات الفيديو “
أبرز المواد
 هيئة المسرح والفنون الأدائية تُطلق “مسابقة الكوميديا” لاكتشاف المواهب الشابة
أبرز المواد
 مذكرة تعاون بين “الغذاء والدواء” و”المنافسة” لتشجيع المنافسة العادلة وحمايتها
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (16) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
أبرز المواد
 رئيس هيئة المكتبات يلتقي برئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات
أبرز المواد
 رئيس «حقوق الإنسان»: جهود سعودية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
أبرز المواد
دراسة حديثة تكشف عن مفاجأة صادمة بشأن حمية “الكيتو”

دراسة حديثة تكشف عن مفاجأة صادمة بشأن حمية “الكيتو”

أبرز المواد
نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان يتفقّد مشاريع منطقة نجران

نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان يتفقّد مشاريع منطقة نجران

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يلتقي بمشايخ و أهالي فرسان

أمير منطقة جازان يلتقي بمشايخ و أهالي فرسان

أبرز المواد
الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تُطلق برنامج قيادة المراجعة الداخلية بالتعاون مع هارفارد للأعمال

الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تُطلق برنامج قيادة المراجعة الداخلية بالتعاون مع هارفارد للأعمال

أبرز المواد

دراسة حديثة تكشف عن مفاجأة صادمة بشأن حمية “الكيتو”

دراسة حديثة تكشف عن مفاجأة صادمة بشأن حمية “الكيتو”
http://almnatiq.net/?p=1010744
المناطق_ الرياض

كشفت دراسة حديثة عن مفاجأة صادمة تهم متبعي النظم الغذائية الكيتونية أو الحمية الكيتونية أو من يفكرون في اتباعه؛ حيث أكدت أنها “قد تتسبب في أضرار طويلة المدى على الصحة”.

قال الباحثون: إن هذه الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون مختلفة عن غيرها من نظم إنقاص الوزن، لكنها “تزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة، وتشمل أمراض القلب والسرطان والسكري، وحتى مرض ألزهايمر”، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

واعتبرت مؤلفة الدراسة -التي أجريت في كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك- لي كروسبي، أن تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والدهون المشبعة والحد من تناول الخضراوات الغنية بالكربوهيدرات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة بمثابة وصفة سيئة للصحة”.

ووجدت الدراسة أن “الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات لها صلة بخطر أكبر للإصابة بعيوب الأنبوب العصبي لدى الطفل، حتى لو كانت الأم تتناول حمض الفوليك أثناء فترة الحمل”.

روابط ذات صلة

نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان يتفقّد مشاريع منطقة نجران

نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان يتفقّد مشاريع منطقة نجران
أمير منطقة جازان يلتقي بمشايخ و أهالي فرسان

أمير منطقة جازان يلتقي بمشايخ و أهالي فرسان
الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تُطلق برنامج قيادة المراجعة الداخلية بالتعاون مع هارفارد للأعمال

الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تُطلق برنامج قيادة المراجعة الداخلية بالتعاون مع هارفارد للأعمال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*