دراسة حديثة تكشف عن مفاجأة صادمة بشأن حمية “الكيتو”

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كشفت دراسة حديثة عن مفاجأة صادمة تهم متبعي النظم الغذائية الكيتونية أو الحمية الكيتونية أو من يفكرون في اتباعه؛ حيث أكدت أنها “قد تتسبب في أضرار طويلة المدى على الصحة”.

قال الباحثون: إن هذه الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون مختلفة عن غيرها من نظم إنقاص الوزن، لكنها “تزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة، وتشمل أمراض القلب والسرطان والسكري، وحتى مرض ألزهايمر”، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

واعتبرت مؤلفة الدراسة -التي أجريت في كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك- لي كروسبي، أن تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والدهون المشبعة والحد من تناول الخضراوات الغنية بالكربوهيدرات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة بمثابة وصفة سيئة للصحة”.

ووجدت الدراسة أن “الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات لها صلة بخطر أكبر للإصابة بعيوب الأنبوب العصبي لدى الطفل، حتى لو كانت الأم تتناول حمض الفوليك أثناء فترة الحمل”.