الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يرعى حفل تكريم الداعمين لبرامج مجلس شباب وفتيات حائل

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة اليوم الأربعاء، بغرفة حائل حفل تكريم الداعمين لبرامج مجلس شباب المنطقة والمبدعين من شباب وفتيات .

وألقى أمين عام مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي، كلمة في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة نوه فيها بدعم القيادة الحكيمة للشباب انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي تعمل على تمكين الشباب وصناعة مستقبل أفضل لهم وللأجيال القادمة، مشيراً إلى المتابعة والتوجيه لمجلس شباب المنطقة من سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه وانعكاس ذلك على نجاح وتميز برامج وأعمال المجلس، التي شملت عقد شراكات متنوعة ومتعددة مع القطاعات الحكومية والخاصة وفي مختلف المجالات الداعمة للشباب والفتيات وتجعلهم أكثر قدرة لخدمة الوطن والمنطقة، مثنياً على جهود أعضاء مجلس المنطقة والداعمين والمتعاونين في سبيل نجاح تلك البرامج والأعمال لخدمة المجتمع .

بعد ذلك ألقيت قصيدة، ثم شاهد الحضور “أوبريت” وعرض مرئي عن إنجازات وأعمال مجلس شباب المنطقة .

إثر ذلك كرم سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن الداعمين لبرامج مجلس شباب المنطقة والمبدعين من شباب وفتيات حائل، ثم نقل خلال كلمته تحيات وشكر سمو أمير المنطقة للداعمين لبرامج المجلس ولأعضائه، منوهاً بما تحقق هذا العام، محفزاً الجميع لبذل جهود أكبر في المستقبل، وقال سموه : إن هذا الحفل هو أقل مايقدم لهذا الحضور وللمسهمين والداعمين في نجاح وتميز أعمال وبرامج شباب المنطقة، متطرقاً لمسيرة المجلس وأعماله التي حظيت بفعاليات وشراكات وأعمال نوعية من وإلى الشباب وتخدم المجتمع والمنطقة، مبديا تفاؤله بأن يكون ماتحقق لبنة وأرضية صلبة لأعمال وبرامج أكبر في ظل دعم القيادة الحكيمة ومتابعة سمو وزير الداخلية وحرص سمو أمير المنطقة وتعاون وتكاتف الجميع.

حضر الحفل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل عبدالعزيز بن خلف الزقدي وعددٌ من المسؤولين .