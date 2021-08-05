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أمير منطقة حائل وسمو نائبه يعزيان أسرة الجار الله
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قدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة عزاءهما لأسرة الجار الله بوفاة أخت مدير عام مكتب سمو نائب أمير المنطقة عبدالله بن عبدالرحمن الجارالله – رحمها الله-.
وعبّر سموهما خلال اتصال هاتفي عن مواساتهما لذوي الفقيدة رحمها الله سائلين العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
من جهته، عبّر الجارالله عن شكره لسموهما على مواساتهما, سائلا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما وأن لا يريهما مكروها.

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