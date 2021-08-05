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” نزاهة” تعقد ورشة عمل بعنوان ” السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات”

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” نزاهة” تعقد ورشة عمل بعنوان ” السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات”

” نزاهة” تعقد ورشة عمل بعنوان ” السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات”
http://almnatiq.net/?p=1010758
المناطق_واس

عقدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” بالتعاون مع وزارة الصحة اليوم الأربعاء، ورشة عمل مغلقة عبر الاتصال المرئي بعنوان “السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات ” بمشاركة 75 قيادياً من مختلف قطاعات وزارة الصحة، وذلك ضمن المرحة الثالثة من برنامج “وطننا أمانة” .
وجرى خلال الورشة مناقشة المحاور المطروحة حول مفهوم السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات.
يذكر أن برنامج “وطننا أمانة” يهدف إلى تحقيق جُملة من الأهداف التوعوية لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، وذلك وفقًا للجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومضامين الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

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