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التحالف يعترض مسيرة مفخخة صوب خميس مشيط

التحالف يعترض مسيرة مفخخة صوب خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=1010761
المناطق_عسير

أعلن تحالف‬⁩ دعم الشرعية في اليمن، في ساعة مبكرة الخميس، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة باتجاه خميس مشيط.

وقال التحالف‬⁩ إن “كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها”.

والجمعة الماضية، أفاد التحالف بإحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة. ونوه التحالف باستمرار تهديد الميليشيا الحوثية، بدعم إيراني، لخطوط الملاحة البحرية العالمية.

وأكد التحالف أن جهوده أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.

والسبت الماضي، قال التحالف إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي نحو جازان جنوب السعودية.

كما أعلن عن اعتراض وتدمير 4 مسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي صوب المنطقة الجنوبية، منها مسيرة استهدفت خميس مشيط، مشيرا إلى استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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