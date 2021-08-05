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دراسة: علامة في الوجه مؤشر على الإصابة بمرض الكبد

دراسة: علامة في الوجه مؤشر على الإصابة بمرض الكبد
http://almnatiq.net/?p=1010764
المناطق_ الرياض

تدل بعض العلامات التي تظهرة على البشرة، على إصابة حامليها، بمرض الكبد.

وبحسب دراسة حديثة، فإن ظهور أوعية دموية صغيرة على الوجه، قد تكون مؤشرًا على الإصابة بمرض الكبد، مشيرة إلى أن تلك الأوعية تعرف طبيًّا بالورم الوعائي العنكبوتي.

وفي حال تعدد تلك الأوعية الدموية، فإنها تدل على الإصابة بمرض الكبد المزمن بنسبة 95% من الحالات.

وتظهر عيوب الجلد على الوجه والرقبة والصدر والذراعين، وتكون على شكل مجموعات من الأوعية الدموية الصغيرة التي تشبه العنكبوت، مع وجود بقعة حمراء مركزية في المنتصف، ويتباين لون الأوعية الدموية بين الأحمر إلى الأزرق والأرجواني.

وحال  الضغط على الورم الوعائي العنكبوتي يختفي لكن عند استعادة تدفق الدم إلى المنطقة يظهر الورم الوعائي مرة أخرى، وتكون الأوردة العنكبوتية غير مؤلمة عند لمسها وتدل الأورام الوعائية العنكبوتية المتعددة على وجود التهاب المفاصل الروماتويدي والمشاكل الهرمونية وسرطان الجلد، لكن وحمة العنكبوت المفردة ليست مدعاة للقلق في حد ذاتها.

وتتوسع تلك الأوعية جراء زيادة نسبة الإستروجين في الدم، وتحدث زيادتها بحالات مثل الحمل بالنسبة للمرأة، واستخدام موانع الحمل الهرمونية، وإصابات الجلد والتعرض المفرط للشمس.

وحال ظهور ورم وعائي عنكبوتي منفرد لدى طفل أو سيدة حامل أو شخص بالغ سليم، فالأمر لا يدعو للقلق لكن في حالة وجود مشاكل في الجلد تزامنًا مع أعراض مقلقة مثل التعب والانتفاخ واصفرار الجلد يتم التوجه للطبيب.

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