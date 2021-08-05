13 سبباً تجعل “الكيوي” ملك الفواكه دون منافس! .. تعرف على فوائده المذهلة

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تعتبر الكيوي وهي الفاكهة المغطاة بالفرو من الفواكه الأكثر فائدة من الناحية الغذائية، مقارنة بجميع الفواكه الأخرى، إذ تحتوي على فيتامينات ومغذيات لا حصر لها.

والكيوي فاكهُة تحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والفلافونويد والمغذيات النباتية، وغني بالألياف النباتية. وفقاً لوكالة “سبوتنيك”

كذلك فإن فاكهة الكيوي غنية بفيتامين C وفيتامين E، تحتوي على الكالسيوم والكروم والنحاس والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك.

أهم فوائد الكيوي الصحية

1. إصلاح الحمض النووي التالف

أوضحت دراسة حديثة أنه بعد تعرض الحمض النووي للتلف المتعمد باستخدام البيروكسيد (مركب كيميائي)، أظهرت خلايا أولئك الذين أكلوا الكيوي أن الحمض النووي لديهم يتمتع بقدرة أكبر على إصلاح نفسه.

المغذيات النباتية الموجودة في فاكهة الكيوي قادرة علي منع تكوين للخلايا السرطانية.

2. الوقاية من أمراض القلب

تناول 2-3 حبات من الكيوي كل يوم يساعد في تقليل تخثر الدم بنسبة 18%، وتقليل الدهون الثلاثية والرواسب الدهنية في الدم بنسبة 15%.

وتعتبر فاكهة الكيوي صحية أكثر للأسبرين عندما يتم ساتخدامها لتقليل تخثر الدم بدون اية أثارة جانبية للانسان.

واحتواؤه بوفرة على فيتامين E و C والبوتاسيوم، يجعله يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويمنع انسداد الشرايين.

3. تعزيز المناعة

مع وجود تركيز عالٍ من مضادات الأكسدة وفيتامين سي، فإن تناول الكيوي يحسن من قوة جهاز المناعة لديك.

يحارب فيتامين سي أيضا الإجهاد والشيخوخة، ويعزز التئام الجروح، وامتصاص الحديد، ويدعم صحة العظام. وقد ثبت أن هذه الفاكهة تقلل الصفير وضيق التنفس لدى مرضى الربو بحوالي 35%.

وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة، هذه الفاكهة أمر لابد منه، حيث تحارب الميكروبات وتقضي على الالتهابات الموسمية ولها خصائص مضادة للفطريات ومقاومة للفيروسات بما في ذلك فيروس كورونا المستجد.

4. دعم صحة العظام

هل تعلم أن الكيوي يحتوي على 20% من البوتاسيوم أكثر من الموز؟ يحافظ هذا المعدن الحيوي على صحة العضلات، وضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى وهشاشة العظام والسكتة الدماغية.

5. تعزيز وظائف المخ

تحتوي فاكهة الكيوي على حمض الفوليك، وهو أمر ضروري للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتحسين نمو الدماغ والتطور المعرفي، ومنع تشوهات الدماغ عند الأطفال قبل الولادة وبعدها، ويحسن التعلم والذاكرة والمزاج ويعيد الشهية إلى طبيعتها. يساعد السيروتونين أيضًا في الحفاظ على نوم مريح ، لكنه يشجع على التركيز في الصباح.

6. الحفاظ على صحة العيون

الكيوي غني باللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان موجودان بشكل طبيعي داخل العين. عند تناول الكيوي بشكل يومي، أثبتت الأبحاث أن هذه المركبات تساعد في تقليل التنكس البقعي بنسبة 36%.

7. تحسين صحة الجهاز الهضمي

عندما يتم تناول الكيوي يساعد إنزيم يسمى الأكتينيدين على هضم البروتين، كما تتميز ألياف هذه الفاكهة بقدرته على إزالة السموم وتطهير الأمعاء.

8. مفيد للبشرة

الكيوي غنية أيضا بفيتامين (E)، وهو أحد مضادات الأكسدة الأساسية التي تحمي البشرة من التدهور، وتخفض نسبة الكوليسترول، وتحارب الخلايا المسببة للسرطان.

9. مفيد لمرضى السكري

تحتوي حبة كيوي كبيرة على حوالي 56 سعرة حرارية، و13 غراما من الكربوهيدرات، وكمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، لذا فإن تناول الكيوي لن يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة كبيرة، وهو أمر ضروري لمرضى السكر.

ولا تحتوي الكيوي فقط على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ولكن يقال أيضا إن لها خصائص تمنع حدوث خلل في الأنسجة الدهنية التي تم ربطها بمرض السكري.

10. تقليل أعراض الربو

وُجد أن مستخلصات فاكهة الكيوي فعالة في علاج تنكس الحمض النووي. كما تم استخدام الفاكهة في الأدوية الصينية التقليدية في مكافحة أنواع مختلفة من السرطانات.

11. محاربة الأرق

يساعد الكيوي، كمصدر جيد للسيروتونين (ناقل عصبي مهم للدماغ)، على النوم العميق. إن تناول الكيوي في المساء مفيد إذا كنت تعاني من اضطراب النوم.

12. إبطاء شيخوخة الجلد

غناه بفيتامين E لا يجعله يحافظ على البشرة ناعة وخالية من العيوب فحسب، بل يحارب الخطوط الدقيقة والتجاعيد أيضا، ويعتقد أن تناول فاكهة الكيوي يوميا يبطئ شيخوخة الجلد.

13. محاربة الأنيميا (فقر الدم)

يعد الكيوي مصدرا وفيرا لفيتامين C والمواد الكيميائية النباتية مثل اللوتين والزياكسانثين، ويساعد في امتصاص الجسم للحديد، ما يحول دون حدوث فقر الدم.