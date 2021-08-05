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الرويلي يوافق على إطلاق حملة سفراء السلام ” الطبية

الرويلي يوافق على إطلاق حملة سفراء السلام ” الطبية
http://almnatiq.net/?p=1010770
المناطق_الجوف

وافق المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة الجوف الأستاذ نايل عبدالله الرويلي على إطلاق حملة” سفراء السلام ” الطبية اليوم الخميس ،والتي تطلقها جمعية سفراء السلام لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف الحملة لتعريف المستفيدين والأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة بأبرز الخدمات الصحية والتأهيلية التي تتناسب مع احتياجاتهم والتي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والخيرية.

وتتضمن الحملة العديد من الفعاليات والبرامج ومن أبرزها حملة للبحث الاجتماعي والميداني لتحديد احتياج المستفيدين الصحي والتأهيلي وتوجيههم لجميع الخدمات القائمة بالإضافة الى معرض توعوي تثقيفي بمشاركة عدد من الجهات لتعريف الزوار بالخدمات لدى هذه الجهات وكيفية الحصول عليها وذلك من خلال استضافة عدد من الإعلاميين بشكل يومي ونقل هذه الخدمات لمتابعيها حرصاً على عدم الازدحام وتطبيق الاحترازات الوقائية، بالاضافة الى مؤتمر طبي تثقيفي يشارك فيه عدد من الأطباء والمختصين في مجالات الإعاقة على مدى يومين. هذا وتختتم الجمعية حملتها الطبية ببرنامج سواعد سفراء السلام والذي يُعني في استضافة المستفيدين في العيادة المركزية وتحديث تقاريرهم الطبية ومن ثم تقديم خدمات العلاج الطبيعي والنطق لمدة أسبوعين لتحديد مدى احتياج المستفيدين وتحديد قدراتهم وإمكاناتهم.

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ: أكرم العيد جزيل الشكر والتقدير لسعادة مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة على رعايته الكريمة للحملة الطبية والتي تستمر فعالياتها لمدة شهر كامل.

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