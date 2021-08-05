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شرطة عسير: القبض على شخص ينشر عبارات بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي تدعو لتجربة واستخدام المخدرات

شرطة عسير: القبض على شخص ينشر عبارات بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي تدعو لتجربة واستخدام المخدرات
http://almnatiq.net/?p=1010773
المناطق_واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو لشخص، تتضمن عبارات تدعو إلى تجربة واستخدام المخدرات، ومعان تتنافى مع ما يبذل من جهود في مكافحة آفة المخدرات، فقد تمكنت الجهات المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، أشارت الاستدلالات الأولية إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى الجهات المختصة.

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