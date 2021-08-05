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أمير منطقة جازان يشرف حفل أهالي فرسان

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أمير منطقة جازان يشرف حفل أهالي فرسان

أمير منطقة جازان يشرف حفل أهالي فرسان
http://almnatiq.net/?p=1010776
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رّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان أمس، حفل أهالي محافظة فرسان بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة، وذلك بشاطئ الحصيص.
وبدئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى شيخ شمل فرسان محمد الراجحي كلمة أبرز فيها ما تشهده المحافظة من تطور ونمو في شتى المجالات الخدمية، حتى أصبحت فرسان مدينة متكاملة تتوافر بها الخدمات كافة، وما تمتاز به المحافظة من مقومات سياحية من أهمها مهرجان صيد سمك الحريد و موسم ” العاصف” الذي دشن سموه أولى فعالياته بقرية القصار.
وتضمن حفل الأهالي قصيدة شعرية, وأوبريتاً بعنوان “العاصف”، فيما تسلّم سمو أمير المنطقة هدية تذكارية بهذه المناسبة.
حضر الحفل وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية سلطان القرزوح ومحافظ فرسان عبدالله الظافري.

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