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رئيس الوزراء اليمني: القيادة الشرعية اليمنية والمملكة حريصتان على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض

رئيس الوزراء اليمني: القيادة الشرعية اليمنية والمملكة حريصتان على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض
http://almnatiq.net/?p=1010788
المناطق - واس

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك حرص القيادة الشرعية في اليمن والمملكة العربية السعودية على المضي قدماً في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، بما يسهم في توحيد الصف الوطني في معركة إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً واستعادة الدولة.
وشدد رئيس الوزراء اليمني خلال اتصال هاتفي بمحافظ أبين اللواء أبو بكر حسين، أن أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض الاتفاق غير مقبولة.
وقال معين حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”: إن توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي خلال اللقاء الذي عقد معه مؤخرا واضحة وستُتخذ جملة من التدابير في مختلف الجوانب العسكرية والاقتصادية والخدمية ،ووضع خطط تنفيذية لتطبيقها على أرض الواقع.

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