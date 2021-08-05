تركيب 5 آلاف شريحة إلكترونية للإبل المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن (فيديو)

المناطق - الرياض

قال المتحدث الرسمي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة أحمد البدر، إنه جرى تركيب 5 آلاف شريحة إلكترونية على الإبل المشاركة في المهرجان تساعد على معرفة المالك لها وسلالة المطية.

وأضاف البدر أن هذه النسخة ستشهد توسعاً في استخدام التقنية التي بدأت تأخذ نقلة كبيرة في المملكة، ما جعل وجودها في المهرجان ضرورياً، مؤكداً أن الجميع يعمل على قدم وساق لإظهار المهرجان بصورة لائقة.

وأوضح في مداخلة له مع قناة “الإخبارية”، أن التقنية المستخدمة في النسخة الثالثة من المهرجان تُمكّن المالك الجديد في حالة نقل ملكية الإبل من معرفة أصولها وسلالتها وكذلك حالتها الصحية.

وأشار إلى أن أهم التجهيزات التي أجريت على أرض ميدان المهرجان، هي الصيانة الشاملة لبوابة الميدان وبوابة الإطلاق والسياج بشكل كامل، كما تم تغيير السياج على مضماري 5 كيلو أمتار و2 كيلومتر.