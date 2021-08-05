احدث الأخبار

بعد 60 عاما .. العلماء يعثرون على الحلقة المفقودة في التحكم بضغط الدم في أجسامنا
أبرز المواد
 الولايات المتحدة فتح حدودها أمام المسافرين المطعمين بالكامل
أبرز المواد
 انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور اليوم
الرياضة
 أجواء ظهران الجنوب.. لوحة جمالية تجذب المصطافين والأهالي للتنزّه
منطقة عسير
 خليج أبحر بمحافظة جدة يتصدر الواجهات السياحية بتاريخه العريق
منطقة مكة المكرمة
 الكويت تشهد عودة العمل الرسمي في الجهات الحكومية منتصف أغسطس الجاري
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار غزيرة على منطقة عسير
منطقة عسير
 جيسوس يتغلب على فيتوريا ويقرّب بنفيكا من ملحق دوري الأبطال
الرياضة
 اليابان.. طفرة “دلتا” تمثل 90% من إصابات كورونا في طوكيو
أبرز المواد
 تركيب 5 آلاف شريحة إلكترونية للإبل المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن (فيديو)
محليات
 الألماني فيلبروك يفوز بذهبية ماراثون السباحة في أولمبياد طوكيو
الرياضة
 الولايات المتحدة.. 10 قتلى و12 جريحا بانقلاب حافلة كانت تقل عمالا مهاجرين
أبرز المواد
بعد 60 عاما .. العلماء يعثرون على الحلقة المفقودة في التحكم بضغط الدم في أجسامنا

بعد 60 عاما .. العلماء يعثرون على الحلقة المفقودة في التحكم بضغط الدم في أجسامنا

أبرز المواد
الولايات المتحدة فتح حدودها أمام المسافرين المطعمين بالكامل

الولايات المتحدة فتح حدودها أمام المسافرين المطعمين بالكامل

أبرز المواد
انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور اليوم

انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور اليوم

الرياضة
أجواء ظهران الجنوب.. لوحة جمالية تجذب المصطافين والأهالي للتنزّه

أجواء ظهران الجنوب.. لوحة جمالية تجذب المصطافين والأهالي للتنزّه

منطقة عسير

لمعرفة المالك وسلالة المطية

تركيب 5 آلاف شريحة إلكترونية للإبل المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن (فيديو)

تركيب 5 آلاف شريحة إلكترونية للإبل المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1010797
المناطق - الرياض

قال المتحدث الرسمي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة أحمد البدر، إنه جرى تركيب 5 آلاف شريحة إلكترونية على الإبل المشاركة في المهرجان تساعد على معرفة المالك لها وسلالة المطية.

وأضاف البدر أن هذه النسخة ستشهد توسعاً في استخدام التقنية التي بدأت تأخذ نقلة كبيرة في المملكة، ما جعل وجودها في المهرجان ضرورياً، مؤكداً أن الجميع يعمل على قدم وساق لإظهار المهرجان بصورة لائقة.

وأوضح في مداخلة له مع قناة “الإخبارية”، أن التقنية المستخدمة في النسخة الثالثة من المهرجان تُمكّن المالك الجديد في حالة نقل ملكية الإبل من معرفة أصولها وسلالتها وكذلك حالتها الصحية.

وأشار إلى أن أهم التجهيزات التي أجريت على أرض ميدان المهرجان، هي الصيانة الشاملة لبوابة الميدان وبوابة الإطلاق والسياج بشكل كامل، كما تم تغيير السياج على مضماري 5 كيلو أمتار و2 كيلومتر.

روابط ذات صلة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة , المدينة المنورة)

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة , المدينة المنورة)
” نزاهة” تعقد ورشة عمل بعنوان ” السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات”

” نزاهة” تعقد ورشة عمل بعنوان ” السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات”
الأمين العام لمركز “اعتدال”: نجاح الخطط التنموية بات رهنًا بقدرة الدول على حماية مقدراتها ومواطنيها من مخاطر الفكر المتطرف

الأمين العام لمركز “اعتدال”: نجاح الخطط التنموية بات رهنًا بقدرة الدول على حماية مقدراتها ومواطنيها من مخاطر الفكر المتطرف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*