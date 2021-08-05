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اليابان.. طفرة “دلتا” تمثل 90% من إصابات كورونا في طوكيو

اليابان.. طفرة “دلتا” تمثل 90% من إصابات كورونا في طوكيو
http://almnatiq.net/?p=1010800
المناطق - وكالات

أعلنت اليابان أن طفرة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا تمثل 90% من الإصابات بالفيروس في منطقة العاصمة طوكيو.

وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا المكلف بإدارة أزمة جائحة كورونا في البلاد، إن “مجلس الوزراء اقترح توسيع القيود لتشمل ثماني محافظات أخرى لمكافحة ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، مع تزايد المخاوف بشأن الضغوط على النظام الطبي في البلاد، خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو وأماكن أخرى في البلاد”.

وأشار ياسوتوشي إلى أن طفرة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا تسيطر على 90% من الإصابات بالفيروس في منطقة العاصمة طوكيو.

وحذر المسؤولون من أن الإصابات بكورونا تتزايد بوتيرة غير مسبوقة، حيث سجلت طوكيو ارتفاعا قياسيا بعدد الإصابات.

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