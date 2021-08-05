جيسوس يتغلب على فيتوريا ويقرّب بنفيكا من ملحق دوري الأبطال

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قطع بنفيكا البرتغالي خطوة كبيرة نحو التأهل لملحق دوري أبطال أوروبا بعد أن سجل رافا سيلفا والبديل جيلبرتو هدفين في الشوط الثاني خلال الفوز 2-0 على مضيفه سبارتاك موسكو اليوم الأربعاء

ومنع ألكسندر مكسيمنكو حارس سبارتاك فريقه من هزيمة ثقيلة أمام بنفيكا لكنه وقف عاجزا أمام هدف سيلفا في الدقيقة 51 بعد تبادل للكرة مع جواو ماريو، قبل أن يضيف جيلبرتو الهدف الثاني في الدقيقة 74 بلمسة دقيقة من داخل منطقة الجزاء.

وضمن ذهاب المرحلة الثالثة للدور التمهيدي، فاز فيرينتسفاروشي بطل المجر 2-صفر على ضيفه سلافيا براغ التشيكي بينما تعادل دينامو زغرب بطل كرواتيا 1-1 مع ضيفه ليجيا وارسو البولندي.

وتلعب مباريات الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

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