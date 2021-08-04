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خليج أبحر بمحافظة جدة يتصدر الواجهات السياحية بتاريخه العريق

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خليج أبحر بمحافظة جدة يتصدر الواجهات السياحية بتاريخه العريق

خليج أبحر بمحافظة جدة يتصدر الواجهات السياحية بتاريخه العريق
http://almnatiq.net/?p=1010812
المناطق - واس

يتصدر خليج أبحر بمحافظة جدة الواجهات السياحية بتاريخه العريق، ويعد من المتنفسات المفضلة للكثير من العوائل والزائرين للمحافظة والمحبذين لارتياد الكورنيش من المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة، حيث رماله الناعمة واعتدال الحرارة ونقاء الهواء العليل الذي يُشعر بالارتياح والاستقرار وقضاء الأوقات الممتعة .
ويتميز خليج أبحر كوجهة جمالية ساحرة على طول 11 كيلومتراً بمياه بحره الصافية، مما جعله مقصداً سياحياً وعامل جذب لمختلف الفئات العمرية للاستمتاع بالجلوس على ضفاف شاطئه والاستمتاع بالهواء العليل ، وسط حرص الجهات المختصة على تأمين سلامة مرتادي البحر ، وتوجيههم للطرق السليمة الواجب التقيد بها حفاظاً على سلامتهم ، وخاصة ممن يمارسون مهاراتهم بالدبابات البحرية “الجت سكي”، والخصوصية المناسبة لممارسة الرياضات البحرية بمختلف أنواعها من سباحة رياضة الغوص وركوب الدبابات البحرية والقوارب السريعة .
وتمثل رياضة ركوب الأمواج طابعاً خاصاً بالخليج وتتطلب مهارة عالية من الشباب في القيادة ومعرفة بالبحر ومعالمه ، وطرق المشي فيه حتى يتم الاستمتاع بممارسة هذه الرياضة بطريقة آمنة ، في حين يشهد خليج أبحر العديد من المنافسات والمسابقات الرياضية كالماراثونات التي تنظمها بعض الجهات الحكومية والخاصة إلى جانب مسابقات القوارب والدبابات البحرية لما يمتلكه الشاطئ من مقومات جعلت منه مقصداً لمنظمي هذه المسابقات، وخاصة أنه يشهد على مدار العام كثافة في عدد الزوار ومرتادي الشاطئ .
وتكثر على جوانب الخليج المنتجعات والفنادق والنُزل السياحية ، فيما يتميز بطول شاطئه المكتمل الخدمات والمرافق من جلسات حديثة متراصة على طول الشاطئ ، إضافة للملاهي وألعاب الأطفال الترفيهية ، ووجود الأكشاك التي توفر حاجيات المصطافين وطلباتهم من المواد الاستهلاكية ومستلزمات البحر .
ويتعايش جذب خليج أبحر للمصطافين مع إطلاق برنامج صيف السعودية 2021 تحت عنوان “صيفنا على جوك” المستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل ، وذلك من خلال 11 وجهة سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء الرائعة ، وسط حرص الهيئة السعودية للسياحة أن يقدم البرنامج ما يزيد على 500 تجربة سياحية ، وعبر أكثر من 250 شريكاً من القطاع الخاص .
كما يوجد بخليج أبحر شاطئ الإسكندرية المفضل لعدد كبير من العوائل والشباب، حيث الأجواء الجميلة والصافية على الشاطئ الرملي، واستمتاعهم بوسائل الترفيه المتاحة والمنشآت والمرافق المختلفة العاملة في قطاعات السياحة والترفيه .

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