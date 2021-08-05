أجواء ظهران الجنوب.. لوحة جمالية تجذب المصطافين والأهالي للتنزّه

المناطق - واس

رسمت الأجواء الماطرة والغيوم الكثيفة والمسطحات الخضراء وجريان السيول -التي تشهدها محافظة ظهران الجنوب هذه الأيام- لوحات جمالية، جذبت المصطافين والأهالي للخروج للمتنزهات والمزارع والبساتين الممتدة على أطراف أوديتها.

ورصدت عدسة “واس”خلال جولتها في العديد من المتنزهات والبساتين توافد الزوار والمصطافين والأهالي للاستمتاع بأجواء الطبيعة ومشاهدة الأمطار والسيول.