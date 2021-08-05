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أجواء ظهران الجنوب.. لوحة جمالية تجذب المصطافين والأهالي للتنزّه

أجواء ظهران الجنوب.. لوحة جمالية تجذب المصطافين والأهالي للتنزّه

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أجواء ظهران الجنوب.. لوحة جمالية تجذب المصطافين والأهالي للتنزّه

أجواء ظهران الجنوب.. لوحة جمالية تجذب المصطافين والأهالي للتنزّه
http://almnatiq.net/?p=1010818
المناطق - واس

رسمت الأجواء الماطرة والغيوم الكثيفة والمسطحات الخضراء وجريان السيول -التي تشهدها محافظة ظهران الجنوب هذه الأيام- لوحات جمالية، جذبت المصطافين والأهالي للخروج للمتنزهات والمزارع والبساتين الممتدة على أطراف أوديتها.
ورصدت عدسة “واس”خلال جولتها في العديد من المتنزهات والبساتين توافد الزوار والمصطافين والأهالي للاستمتاع بأجواء الطبيعة ومشاهدة الأمطار والسيول.

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