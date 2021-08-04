بالدفوف والورود .. أمانة الأحساء تحتفي بأبطال الصحة في مركز اللقاحات

المناطق - فتحيه العبدالله

وسط اصطفاف المستفيدين حين دخولهم الغرف المخصصة لتلقيهم لقاح فايروس كورونا، في مركز اللقاحات بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، الذي يشهد إقبال واسع من المواطنين والمقيمين رغبةً في حصولهم على “التحصين”، قُرعت الدفوف والطبول لتدوي القاعة بالأهازيج الوطنية التي قادتها فرقة العرضة السعودية، احتفالاً بأبطال الصحة.

مبادرة “الجندي الأبيض” أطلقتها أمانة الأحساء ممثلة في ادارة “العلاقات العامة”، لتكريم كافة العاملين في مراكز اللقاحات من اطباء وممرضين ومشرفين ومتطوعين، تقديراً لما يقدمونه من جهود طيبة في خدمة الوطن، والعطاء الدؤوب في محاربة فايروس كورونا، وذلك بالتعاون مع تجمع صحي الأحساء.

أمين الأحساء م.عصام الملا، الذي حضر بمعية الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور خالد الملا، قاما بتوزيع الورود على أبطال الصحة ومتلقي اللقاحات الحاضرين، في صورة تقديرية ضمن مشاركة الأمانة المجتمعية في التكريم والشكر تحت مبادرتها “الجندي الأبيض”، وتخللت المبادرة تقديم عروض للأطفال والاهازيج الشعبية.

وأكد أمين الاحساء المهندس عصام الملا على أن المبادرة تأتي انطلاقاً من أهمية مشاركة الأمانة في تعزيز دورها المجتمعي، الهادف إلى تكريم من لا يدخرون جهداً في خدمة وطنهم بصفة عامة والمجتمع الاحسائي بصفة خاصة، وتحفيز ذوي الاختصاص المشاركين في ترجمة حرص واهتمام قيادتنا الرشيدة – ايدها الله – بصحة وسلامة المواطن والمقيم في هذه الدولة المباركة، معرباً عن شكره وتقديره لكل من يُشارك في إدارة وتشغيل مراكز لقاح كورونا المنتشرة في ارجاء الاحساء، وفق خطط وآليات ترتقي لتطلعات قاصديها.