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“بلومبرغ”: دراسة تكشف عن استهداف هاكرز صينيين لوزارات خارجية عربية

“بلومبرغ”: دراسة تكشف عن استهداف هاكرز صينيين لوزارات خارجية عربية

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“بلومبرغ”: دراسة تكشف عن استهداف هاكرز صينيين لوزارات خارجية عربية

“بلومبرغ”: دراسة تكشف عن استهداف هاكرز صينيين لوزارات خارجية عربية
http://almnatiq.net/?p=1010847
المناطق - وكالات

أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن باحثين أمريكيين كشفوا عن تعرض وزارات خارجية عربية وشركات طاقة أوروبية وآسيوية لهجمات سيبرانية من هاكرز، يقال إنهم من الصين.

وفحصت شركة Resecurity الأمريكية الخاصة بالأمن السيبراني 5 غيغابايت من البيانات التي تمت سرقتها من 6 وزارات خارجية و8 شركات طاقة من خلال اختراق خوادم منصة Microsoft Exchange لحفظ وتبادل البيانات.

وحسب الباحثين الأمريكيين، فإن الهاكرز سرقوا وثائق ومراسلات دبلوماسية من وزارات خارجية البحرن والعراق وتركيا وعمان ومصر والأردن.

واستهدفت الهجمات أيضا شركات الطاقة في الشرق الأوسط وجنوب وجنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية، بما فيها شركة “شارلو” الإماراتية في الشارقة، وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، وشركة “بيتروناس” النفطية الماليزية و”هيندوستان بتروليوم” الهندية وغيرها.

وتمكن الهاكرز من سرقة بيانات إدارية حساسة وملكية فكرية وبيانات شخصية للمستخدمين.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن عمليات الاختراق التي لم يعلن عنها سابقا، استمرت خلال 3 سنوات ونصف السنة من 2017 حتى 2020، ونفذت بنفس الطريقة التي نفذ بها الهجوم السيبراني على شركة “مايكروسوفت” خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضي.

واتهمت “مايكروسوفت” جماعة Hafnium للهاكرز، التي يعتقد بأنها مدعومة من قبل الحكومة الصينية بالوقوف وراء الهجوم عليها، لكن الصين نفت ضلوعها في أي هجمات.

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