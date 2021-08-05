إنشاء مركز معلومات للإبل وتوثيق المسابقات

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أبرم نادي الإبل ومكتبة الملك عبد العزيز العامة مذكرة تفاهم تشمل تبادل الخبرات في مجال البحوث والدراسات عن الإبل والاستفادة من مخزون المكتبة الثقافي والعلمي لدعم برامج النادي.

ومثّل نادي الإبل في توقيع المذكرة بالرياض أمس المدير التنفيذي المهندس بندر القحطاني ، ومن المكتبة مديرها العام الدكتور بندر البرّاك، ونصّت على تنسيق التعاون بين النادي والمكتبة لتأسيس “مركز معلومات الإبل” متضمّناً مكتبة مختصة، تعنى بجميع المصادر، وحصر جميع الإنتاج الفكري الخاص بالإبل، وتوظيف علاقات وخبرات وكوادر الطرفين لخدمة أهدافهما المشتركة، إذ يسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى الشراكة والتعاون بينهما حول ثقافة الإبل، والسعي لتحقيق التكامل للأنشطة العلمية والثقافية.

وستتولّى المكتبة بموجب المذكرة تدوين السباقات وتوثيقها مع بناء قاعدة بيانات خاصة بالإبل، فيما سيُخصص النادي جناحاً للمكتبة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، كون المكتبة تعمل على نشر المعرفة وتقدم خدمات مكتبية ومعلوماتية بأرقى المعايير، وإقامتها للندوات والمحاضرات والمعارض، ودعم حركة البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وتوفير خدمات المعلومات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات التي يبذلها نادي الإبل للتوسع في الشراكات مع الجهات العلمية والبحثية والثقافية، والتأسيس لمنهج ذي قيمة عالية في التعاطي مع القيمة المعرفية للإبل، وانطلاقاً من عنايته بالموروث الشعبي ودعمه، وتطويره بما يتناسب مع الوضع الحالي، ويزيد من الإقبال والتمسك به والمحافظة عليه.