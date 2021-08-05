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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية، وتحرر 70 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية، وتحرر 70 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء

المنطقة الشرقية

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية، وتحرر 70 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية، وتحرر 70 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء
http://almnatiq.net/?p=1010857
المناطق - الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأربعاء 4/اغسطس/2021م، 1464 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط 70 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 23 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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