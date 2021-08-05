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صحة عسير تنفّذ ” 4476 ” زيارة منزلية للمستفيدين خلال شهر يوليو 2021

صحة عسير تنفّذ ” 4476 ” زيارة منزلية للمستفيدين خلال شهر يوليو 2021

منطقة عسير
“الفحص المهني” يضيف 6 اختصاصات جديدة للتحقق من امتلاك العاملين فيها المهارات اللازمة

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صحة عسير تنفّذ ” 4476 ” زيارة منزلية للمستفيدين خلال شهر يوليو 2021

صحة عسير تنفّذ ” 4476 ” زيارة منزلية للمستفيدين خلال شهر يوليو 2021
http://almnatiq.net/?p=1010863
المناطق - عسير

نفّذت الشؤون الصحية بمنطقة عسير ” 4476 ” زيارة للمرضى في منازلهم عبر خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية, وذلك خلال شهر يوليو لعام 2021 ، استفاد منها (3841 ) مريضاً من المشمولين بخدمات الرعاية الصحية المنزلية، منهم(2468) مريضاً من كبار السن – فوق 65 عاماً، باشرها (50 ) فريقاً بـ ( 20 ) مستشفى.
وشملت الخدمات المقدّمة متابعة المرضى الذين لديهم ( قُرح الفراش) وتنفيذ الغيار على الجروح، مع المتابعة لـ ( 77 ) مريضاً ، وبلغ عدد مرضى السكري وضغط الدم الذين تتم متابعتهم وتقديم خدمات العلاج والوقاية من المضاعفات لهم (1375) مريض سكري, و (1594 ) مريض ضغط دم، إضافةً إلى خدمة (189) مريضاً ممن لديهم القساطر البولية ومتابعة تغييرها، كما بلغ عدد سحب عينات دم ومتابعة التحاليل لـ (146) مريضاً, إلى جانب تقديم الخدمة اللازمة لـ ( 119 ) مريضاً لديهم أنابيب تغذية بالأنف، كذلك نفّذت فرق الرعاية الصحية المنزلية (1163 ) استشارة عبر الاتصال و (285 ) زيارة مرئية عن بعد, فيما نفّذت صحة عسير ( 153 ) رحلة توصيل أدوية ومستلزمات طبية للمرضى في منازلهم خلال الفترة نفسها .

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