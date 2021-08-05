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الأمر بالمعروف تفعّل محتوى حملة “رب اجعل هذا البلد آمناً ” في دار الملاحظة بمدينة الرياض

الأمر بالمعروف تفعّل محتوى حملة “رب اجعل هذا البلد آمناً ” في دار الملاحظة بمدينة الرياض

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الأمر بالمعروف تفعّل محتوى حملة “رب اجعل هذا البلد آمناً ” في دار الملاحظة بمدينة الرياض

الأمر بالمعروف تفعّل محتوى حملة “رب اجعل هذا البلد آمناً ” في دار الملاحظة بمدينة الرياض
http://almnatiq.net/?p=1010867
المناطق - الرياض

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض المحتوى التوعوي لحملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً ) بالتعاون مع دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك عبر اللوحات التوعوية في المبنى.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية، تفعيلاً للشراكات بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض والجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة فيما يخدم الوطن والمواطن والمقيم.

من جانبه أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية، ترسيخاً للمفهوم الصحيح في السمع والطاعة على منهج أهل السنة والجماعة المأخوذ من الكتاب والسنة.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهاتٍ ومتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

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