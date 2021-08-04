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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير كوريا لدى المملكة

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أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع الدولار

أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع الدولار
http://almnatiq.net/?p=1010874
المناطق - وكالات

تعرضت أسعار الذهب لضغوط اليوم بعد تصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عززت الدولار، فيما يركز المستثمرون الآن على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لاستقاء مؤشرات بشأن تعافي سوق العمل.
ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1809.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنفس النسبة إلى 1812.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1 % إلى 25.34 دولار للأوقية بعد أن لامست ذروة ثلاثة أسابيع أمس الأربعاء.

إيطاليا تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي بشأن إنقاذ المهاجرين واللاجئين عن طريق البحر

طلبت إيطاليا عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية الأوروبيين لبحث تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط، لإيجاد حل لإنقاذ المهاجرين واللاجئين عن طريق البحر، وهي القضية التي تثير انقسامات حادة بين الدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزيرة الداخلية الإيطالية لوشيانا لامورجيسي مع مفوضة الداخلية الأوروبية سيلفا يوهانسون، حيث طالبت بعقد اجتماع طارئ للشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي حول هذه القضية، مشيرة إلى أن أكثر من 30 ألف شخص هبطوا على شواطئها على متن قوارب حتى الآن هذا العام.
كما يأتي هذا الطلب في الوقت الذي تسعى فيه سفينتا الإنقاذ التابعتان للمنظمات غير الحكومية( أوشن فايكنغ) و(سي واتش 3 )إلى إنزال نحو 800 شخص، بينهم نساء وأطفال.

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