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لتأهيل متخصصات من حاملات الثانوية.. جامعة الأميرة نورة تعلن بدء التسجيل في دبلوم التسويق بنظام التعليم عن بعد

لتأهيل متخصصات من حاملات الثانوية.. جامعة الأميرة نورة تعلن بدء التسجيل في دبلوم التسويق بنظام التعليم عن بعد

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لتأهيل متخصصات من حاملات الثانوية.. جامعة الأميرة نورة تعلن بدء التسجيل في دبلوم التسويق بنظام التعليم عن بعد

لتأهيل متخصصات من حاملات الثانوية.. جامعة الأميرة نورة تعلن بدء التسجيل في دبلوم التسويق بنظام التعليم عن بعد
http://almnatiq.net/?p=1010877
المناطق - الرياض

حددت كلية المجتمع بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الفترة من 8 – 19 أغسطس الجاري موعداً للتسجيل في برنامج دبلوم التسويق بنظام “التعليم عن بُعد” للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1443هـ .
ويهدف البرنامج الموجه لحاملات الشهادة الثانوية إلى إعداد وتأهيل متخصصات في مجال التسويق وتزويدهن بالمعارف العلمية والمهارات المهنية التي تمكنهن من العمل بوظائف قطاعات التسويق، والحصول على الشهادات المهنية التخصصية بالمجال.
وتقدم المقررات بالبرنامج من خلال أنظمة إلكترونية للتعليم عن بُعد بالجامعة، التي تقدم للطالبة المحتوى الإلكتروني التفاعلي للمقررات، وذلك على مدار عامين دراسيين (أربعة فصول دراسية) بواقع (60) وحدة معتمدة.
ويمتاز الدبلوم بشراكته مع جهات مختصة في مجال التسويق، ومشاركة ممارسين مهنيين متخصصين في التدريس، بالإضافة إلى تأهيل الطالبات للتقديم على الشهادات المهنية في التسويق، مثل: شهادة التسويق الاحترافية CMMP، وشهادة خبير معتمد في إدارة الإعلانات الإلكترونية من قوقل Google .
يذكر أن البرنامج مصنف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبترخيص من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

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